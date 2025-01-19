جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:الفصل الأولأحكام تمهيديةمادة (1)التعاريففي تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةُ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:



المملكة: مملكة البحرين.



الوزير: الوزير المعني بقطاع السياحة أو الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.



الجهة المختصة: هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.



اقتسام الوقت: الأنشطة المتعلقة بالحصص الزمنية في وحدات الإقامة أو التصرف فيها أو تبادلها، ويشمل الأنشطة المتعلقة بأنظمة تبادل العطلات والنقاط ومبادلتها وغيرها من الأنظمة التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة.



الحصة الزمنية: فترة زمنية دورية مخصصة للانتفاع بوحدة الإقامة.



وحدة الإقامة: وحدة الإقامة في المشاريع الفندقية أو السياحية التي تقدم أنشطة إقامة قصيرة المدى أو ما في حكمها والمخصصة للانتفاع بها من خلال أنشطة اقتسام الوقت.



المشروع المرخص له: المشروع المرخص له بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت وفقاً لأحكام هذا القانون.



المستفيد: الشخص الذي يكون له حق على وحدة الإقامة بموجب عقد اقتسام الوقت.



مدير نشاط اقتسام الوقت: كل شخص طبيعي أو اعتباري مُرخص له بإدارة نشاط اقتسام الوقت وفقاً للمادة (10) من هذا القانون.



مادة (2)

أهداف القانون

تراعَى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، أهـداف القانون الآتية:



تنظيم أنشطة اقتسام الوقت، وذلك بمراعاة أفضل الممارسات المعمول بها.



تشجيع الاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت وتمكين المشاريع في استخدام القيمة الكاملة لها من خلال توفير منتجات اقتسام الوقت.



تعزيز جودة أداء المشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأداء.



حماية المتعاملين والمستفيدين من منتجات اقتسام الوقت قبل وبعد إبرام عقود اقتسام الوقت.



التعامل مع كافة الطلبات والتراخيص المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو عادل ويتسم بالمرونة والسرعة والتنظيم.



مادة (3)

مهام وصلاحيات الجهة المختصة

تتولى الجهة المختصة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي:



وضع قواعد وإجراءات وشروط منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ومدة سريانها وكافة الأمور المتعلقة بها، بما في ذلك الترخيص للمشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت والترخيص بإدارة نشاط اقتسام الوقت.



وضع قواعد وإجراءات وشروط منح تراخيص التعامل في منتجات اقتسام الوقت في مشاريع البيع على الخريطة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بتنظيم القطاع العقاري.



تحديد واجبات والتزامات مالك المشروع المرخص له ومدير نشاط اقتسام الوقت.



وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها في المشاريع للعمل في أنشطة اقتسام الوقت، وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن.



إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها.



إصدار وثائق اقتسام الوقت ومسك سجل عقود اقتسام الوقت، المنصوص عليها في المادتين (24) و(25) من هذا القانون.



اقتراح أية سياسات أو برامج من شأنها النهوض بأنشطة اقتسام الوقت.



جمْع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت في المملكة، وإنشاء قاعدة بيانات بذلك تكون متاحة للكافة.



مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.



التنسيق مع كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، والعمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تراخيص المشاريع التي يكون الغرض من تشييدها استخدامها لأنشطة اقتسام الوقت.



تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية للتوعية بأحكام هذا القانون، ونشر التوعية والثقافة بأنشطة اقتسام الوقت، وتقديم الإرشاد للمستهلكين والمشتغلين في نشاط تسويق وتشغيل أنظمة اقتسام الوقت، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها.



إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت، واللوائح والقرارات ذات العلاقة التي تُصدِرها الجهات الحكومية الأخرى.



دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن أية أحكام تعيق النهوض بأنشطة اقتسام الوقت واقتراح تعديلها.



تلَقِّي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحْصها والوقوف على مدى جديتها، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.



القيام بالمهام ومباشرة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.



في حالة عزْم الجهة المختصة إصدار أية قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على أنشطة اقتسام الوقت، فإنه يتعيَّن عليها عقْد مشاورات مع الأطراف ذوي المصلحة والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أيٍّ من تلك القرارات أو اتخاذ أيٍّ من تلك التدابير.



يجوز للجهة المختصة، بعد موافقة الوزير، أن تعهد ببعض مهامها إلى جهات أخرى تكون لديها الإمكانيات والخبرات اللازمة للقيام بتلك المهام.



الفصل الثاني

الترخيص لأنشطة اقتسام الوقت

مادة (4)

الترخيص للمشاريع التي تعمل في أنشطة اقتسام الوقت



يُحظر تقديم أي من منتجات اقتسام الوقت أو بيعها للجمهور إلا إذا كان المشروع مرخصاً بالعمل في أنشطة اقتسام الوقت من قبل الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.



مادة (5)

تقديم طلب ترخيص المشروع



يقدم طلب ترخيص المشروع بواسطة مالك المشروع إلى الجهة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ومشتملاً على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المبينة في النموذج. وإذا رأت الجهة المختصة ضرورة استيفاء بعض البيانات أو المعلومات أو المستندات، تخطر مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.



تقوم الجهة المختصة بعد التحقق من سداد رسم تقديم الطلب واستيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات، بقيد الطلب في سجلاتها وتسليم مقدم الطلب ما يفيد قيد طلبه.



مادة (6)

البت في طلب ترخيص المشروع ومنح الموافقة الأولية



تتولى الجهة المختصة دراسة طلب ترخيص المشروع والبت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة.



تخطر الجهة المختصـــة مقدم الطلب بالموافقة الأولية على طلب الترخيص، وذلك لاستيفاء البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة واستكمال الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المعنية. وتكون مدة الموافقة الأولية سنة قابلة للتمديد.



يجوز للجهة المختصة منح مقدم الطلب الترخيص النهائي طبقاً للمادة (9) من هذا القانون بشكل مباشر في حال استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة واستكمال الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المعنية عند تقديم طلب الترخيص.



يجب في حالة رفض الطلب أن يكون هذا الرفض مسبباً، ويعتبر مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة دون البت فيه بمثابة رفض ضمني.



مادة (7)

التأشير في السجل العقاري



يجب على طالب ترخيص المشروع أن يقدم للجهة المختصة قبل الحصول على الترخيص النهائي ما يفيد التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري بأن العقار مخصص لأنشطة اقتسام الوقت للمدة التي يحددها، ويجوز لطالب الترخيص عدم تحديد مدة لتخصيص العقار لأنشطة اقتسام الوقت.



يجب للتعامل في منتجات اقتسام الوقت في مشروع البيع على الخريطة أن يقدم مالك العقار للجهة المختصة ما يفيد التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري بأن العقار مخصص لأنشطة اقتسام الوقت، وذلك قبل الحصول على الترخيص النهائي.



في جميع الأحوال، لا يجوز لجهاز المساحة والتسجيل العقاري إجراء التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري المنصوص عليه في هذه المادة، إذا كان للغير حقوق عينية من شأنها أن تؤثر على التزامات طالب ترخيص المشروع في مواجهة المستفيدين، ما لم ينزل أصحاب الحقوق العينية كتابةً عن الاحتجاج بحقوقهم في مواجهة المستفيدين عند تخصيص العقار لأنشطة اقتسام الوقت.



لا يجوز لجهاز المساحة والتسجيل العقاري تغيير التأشير في صحيفة العقار في السجل العقاري المنصوص عليه في هذه المادة، إلا بموافقة الجهة المختصة أو وفقاً لحكم قضائي.



مادة (8)

نفاذ حقوق المستفيدين في مواجهة الغير



يترتب على التأشير في صحيفة العقار بالسجل العقاري بأن العقار مخصص لأنشطة اقتسام الوقت عدم جواز الحجز على العقار، كما يترتب عليه خروج العقار من الضمان العام لدائني مالك المشروع المرخص له أو مالك الأرض إذا كان مالك المشروع لا يملك الأرض المقام عليها المشروع وذلك في حالة الحكم بإشهار إفلاسه أو إعساره ما لم يكن ذلك للوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق المستفيدين في عقود اقتسام الوقت.



مادة (9)

الترخيص النهائي



تصدر الجهة المختصة الترخيص النهائي للمشروع خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من استكمال طالب الترخيص لكافة الاشتراطات والموافقات والتصاريح اللازمة. ويُنشر الترخيص بأي وسيلة يحدِّدها الوزير تكفل أنْ يكون الاطلاع عليه متاحاً للكافة.



مادة (10)

إدارة نشاط اقتسام الوقت



يجب أن يكون لكل مشروع مرخص له مدير لنشاط اقتسام الوقت، وتصدر الجهة المختصة قواعد وشروط وإجراءات الترخيص لإدارة نشاط اقتسام الوقت.



ويجوز أن يكون مالك المشروع المرخص له هو مدير نشاط اقتسام الوقت، أو أن يعين مديراً آخر مرخصاً له بإدارة نشاط اقتسام الوقت. وفي حال تعيين مدير لنشاط اقتسام الوقت، يكون مالك المشروع المرخص له مسئولاً عن كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك بالتضامن مع المدير المعين لنشاط اقتسام الوقت.



مادة (11)

التظلم من رفض طلب الترخيص



يجوز لمن رفض طلب ترخيصه طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.



يكون البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابةً بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.



ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.



مادة (12)

الإعلان عن منتجات اقتسام الوقت أو تسويقها



يُحظَر الإعلان أو التسويق بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة كانت لترويج أو عرض أي من منتجات اقتسام الوقت في المملكة إلا للمشاريع المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو بناءً على موافقة من الجهة المختصة بحسب الأحوال.



تصدر الجهة المختصة قراراً بتنظيم قواعد وضوابط وشروط الإعلان والتسويق لمنتجات اقتسام الوقت والبيانات الواجب توافرها في الإعلان والتسويق.



تضع الجهة المختصة نظاماً يتضمن شروط وقواعد الترخيص للإعلان أو التسويق في المملكة لترويج أو عرض أي من منتجات اقتسام الوقت لمشاريع تقع في خارج المملكة.



لا يجوز الإعلان أو التسويق عن منتجات اقتسام الوقت على أنها أدوات استثمارية للمشترين.



الفصل الثالث

عقود اقتسام الوقت

مادة (13)

تنظيم عقود اقتسام الوقت

‌يجوز للجهة المختصة أنْ تصدِر قراراً بتنظيم الشروط والأحكام والبيانات الواجب توفرها في عقود اقتسام الوقت، على أن يتضمن القرار ما يأتي:



الشروط والأحكام المتعلقة بكيفية إبرام تلك العقود.



الأحكام والمعلومات والبيانات التي يجب إدراجها في العقود بما في ذلك الحقوق والالتزامات المتبادَلة بين أطرافها.



الشروط والالتزامات التي لا يجوز إدراجها في العقود.



القواعد والأحكام المتعلقة بتصرف المستفيد في حقوقه.



‌يجوز للجهة المختصة أنْ تُصدِر في بعض أنواع أنشطة اقتسام الوقت نماذج خاصة للعقود المنظمة لعلاقة الأطراف.



تكون الأحكام والشروط الواردة في عقود اقتسام الوقت - أياً كانت تسميتها - غير نافذة في حق المستفيد إذا كانت متعارضة مع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو مع نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.



مادة (14)

توفير المعلومات والبيانات للراغبين في إبرام عقود الاقتسام



يجب على مدير نشاط اقتسام الوقت، ودون مقابل، توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة عن عقود اقتسام الوقت للشخص الراغب في التعاقد، وبيان طبيعة وحدات الإقامة له والخدمات ذات الصلة بالعقد وقيمتها، وتبصيره بحقوقه والتزاماته بلغة واضحة ومفهومة بما يكفل له اتخاذ قرار مستنير بالتعاقد.



مادة (15)

العدول



للمستفيد العدول عن عقد اقتسام الوقت وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبرامه، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، وفي حالة العدول خلال المدة المذكورة يسترد المستفيد كامل المبلغ الذي أداه كدفعة مقدمة.



مادة (16)

آليات إيداع مبالغ المستفيدين



تصدر الجهة المختصة، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، قراراً بتنظيم آليات سداد المستفيدين لالتزاماتهم المالية بما في ذلك فتح حساب ضمان. ولا تدخل تلك المبالغ في الضمان العام لدائني مالك المشروع المرخص له أو مدير نشاط اقتسام الوقت، وذلك في حالة الحكم بإشهار إفلاس أي منهما أو إعساره ما لم يكن ذلك للوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق المستفيدين في عقود اقتسام الوقت.



مادة (17)

المبالغة في بيع منتجات اقتسام الوقت



يحظر على مالك المشروع المرخص له أو مدير نشاط اقتسام الوقت – بحسب الأحوال -المبالغة في بيع منتجات اقتسام الوقت أو المبالغة في إجراء الحجوزات للحصص الزمنية بما يؤثر على انتفاع المستفيدين بوحدات الإقامة.



وتضع الجهة المختصة القواعد والإجراءات التي تكفل عدم المبالغة في بيع منتجات اقتسام الوقت أو المبالغة في إجراء الحجوزات للحصص الزمنية بما يؤثر على انتفاع المستفيدين بوحداتهم.



مادة (18)

المساس بحقوق المستفيد



يقع باطلاً كل اتفاق مسبق يتضمن تنازل المستفيد كلياً أو جزئياً عن أي من الحقوق المقررة لصالحه بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.



مادة (19)

تسجيل عقود اقتسام الوقت



يجب أنْ تقيَّد في السجل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون، جميع عقود اقتسام الوقت أياً كانت تسميتها والتَّصَرُّفات التي ترد عليها.



مادة (20)

السماح للغير بالاستفادة من الحصة الزمنية



للمستفيد السماح للغير، بمقابل أو بدون مقابل، بالاستفادة من حصته الزمنية في وحدة الإقامة بشرط أن يكون قد أوفى بالتزاماته المالية.



مادة (21)

التصرف في الحقوق الناشئة عن عقود اقتسام الوقت



للمستفيد الحق في التصرف في حقوقه الناشئة عن عقد اقتسام الوقت بما في ذلك بيعها أو رهنها شريطة قيد ذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.



مادة (22)

انتقال الحقوق إلى الورثة



تؤول الحقوق الناشئة عن عقود اقتسام الوقت عند وفاة المستفيد إلى ورثته وفقاً للقواعد المتعلقة بالميراث. ويجب على الورثة إخطار مدير نشاط اقتسام الوقت بوفاة مورثهم وأن يقيدوا انتقال الحقوق إليهم في السجل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.



مادة (23)

التعامل مع شكاوى المستفيدين



يجب على مدير نشاط اقتسام الوقت أن يضع نظاماً أو آليات للتعامل مع شكاوى المستفيدين بما يكفل تسويتها بنزاهة وفاعلية وعلى وجه السرعة. ويجوز للجهة المختصة وضع معايير ملزمة يتعين على مدير نشاط اقتسام الوقت مراعاتها عند وضع ذلك النظام أو تلك الآليات.



مادة (24)

وثائق اقتسام الوقت



يصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بتنظيم آلية إصدار وثائق اقتسام الوقت والبيانات الواجب توافرها فيها وما يكفل حمايتها من التزوير.



مادة (25)

سجل عقود اقتسام الوقت



يصدر الوزير، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بتنظيم سجل عقود اقتسام الوقت، على أن يتضمن شروط وآليات تسجيل تلك العقود أو أي حقوق تنشأ عليها أو ما يطرأ عليها من تعديلات، وحالات رفض التسجيل، واللغات التي يجوز استعمالها للتسجيل، والأحكام المتعلقة بتعديل أو إلغاء التسجيل أو تصحيحه.



ويتولى مدير نشاط اقتسام الوقت تسجيل عقود اقتسام الوقت خلال خمسة أيام عمل من انتهاء مدة العدول، وكذلك تسجيل أية حقوق تنشأ عليها أو تعديلات تطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وقوعها، فإذا امتنع مدير نشاط اقتسام الوقت عن أي من ذلك، جاز للمستفيد أن يطلب التسجيل.



الفصل الرابع

التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق

مادة (26)

التفتيش والضبطية القضائية

تختص الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.



يكون للمفتشين الذين يندبهم الوزير من بين موظفي الجهة المختصة أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش السلطات الآتية:



دخول المشاريع المرخص لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها وتفتيشها.



طلب الاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة في المشاريع المرخص لها وغيرها من المحال ذات الصلة والحصول على نسخ منها.



سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التحقيق من العاملين لدى مالك المشروع المرخص له أو مدير نشاط اقتسام الوقت أو في المحال ذات الصلة.



يجب على مالك المشروع المرخص له ومدير نشاط اقتسام الوقت والعاملين لديهما عدم إعاقة المفتشين عند أداء مهامهم، وتزويدهم بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.



يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.



مادة (27)

التحقيق الإداري



للجهة المختصة أن تجري تحقيقاً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقق من ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع.



يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المخالف كافة البيانات والإيضاحات والمستندات، كما لها في سبيل إنجاز عملها، أن تندب أياً من مأموري الضبط القضائي للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها.



‌ج- يصدر قرار من الوزير، بناءً على اقتراح من الجهة المختصة، بتنظيم إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المخالف بالمخالفات المنسوبة إليه، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم وعرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم.



مادة (28)

التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة



‌أ- مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، عند ثبوت المخالفة تأمر الجهة المختصة المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وفي حال عدم امتثاله لذلك التكليف في الفترة المحددة فللجهة المختصة أن تصدر قراراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:



1- وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المخالف أو وضع قيود واشتراطات على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.



2- توقيع غرامة إدارية بما لا يُجاوز خمسين ألف دينار.



3- وقف الترخيص مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر.



4- إلغاء الترخيص.



‌ب- يتعين عند تقدير الغرامة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.

‌ج- على الجهة المختصة قبل اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إشعار المخالف كتابةً بعزمها على ذلك.



‌د- يجوز للجهة المختصة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها، وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة، على أنه يجب ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الجهة المختصة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال.



‌ه- إذا رأت الجهة المختصة أن التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.



مادة (29)

التظلم من التدابير المتخذة



يجوز للمخالف التظلم إلى الوزير من التدابير المتخذة ضده طبقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه كتابةً خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويجب في الأحوال التي يتم فيها رفض التظلم أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.



يجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً.





الفصل الخامس

المسئولية الجنائية

مادة (30)

العقوبات



يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:



قدم منتجات اقتسام الوقت أو باعها دون أن يكون المشروع مرخصاً له من الجهة المختصة.



أدار نشاط اقتسام الوقت دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.



أعلن أو سوق عن منتجات اقتسام الوقت في المملكة من دون أن يكون المشروع مرخصاً له من الجهة المختصة أو دون الحصول على موافقة منها.



أعلن أو سوق في المملكة لترويج أو عرض منتجات اقتسام الوقت لمشاريع تقع في خارج المملكة دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط وقواعد الترخيص.



قدم إلى الجهة المختصة بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.



حصل على ترخيص من الجهة المختصة باستعمال طرق احتيالية.



تعمد عدم تسجيل عقود اقتسام الوقت أو الحقوق التي تنشأ عليها أو التعديلات التي تطرأ عليها في السجل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.



تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الجهة المختصة أو أيِّ تحقيق تكون الجهة بصدد إجرائه.



أتلف أية مستندات مع علمه أنَّ لها علاقة بتحقيق تكون الجهة المختصة بصدد إجرائه.



مادة (31)

مسئولية الشخص الاعتباري



مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُكِبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعفي الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة.



الفصل السادس

أحكام متفرقة

مادة (32)

الرسوم



يصدر الوزير بناءً على اقتراح الجهة المختصة وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحَقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون.



مادة (33)

مدونة سلوك إدارة نشاط اقتسام الوقت

يجوز للجهة المختصة أن تصدر قراراً بشأن تنظيم مدونة سلوك مديري أنشطة اقتسام الوقت.



مادة (34)

توفيق الأوضاع

على كافة المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.



مادة (35)

القرارات التنفيذية

تصدر الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



مادة (36)

النفاذ

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.