2823 أسرة تستفيد من برامج المعونة الطارئة في شهر

2823 أسرة تستفيد من برامج المعونة الطارئة في شهر
التاريخ
1/19/2025 7:17:35 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أفادت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية بلغ 2823 أسرة خلال شهر كانون الأول.
وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 967 أسرة.
كما استفادت 122 أسرة من برنامج معونات التأهيل الجسماني، و30 أسرة من برنامج التدريب.
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