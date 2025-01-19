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2823 أسرة تستفيد من برامج المعونة الطارئة في شهر

1/19/2025 7:17:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أفادت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية بلغ 2823 أسرة خلال شهر كانون الأول.

وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 967 أسرة.

كما استفادت 122 أسرة من برنامج معونات التأهيل الجسماني، و30 أسرة من برنامج التدريب.

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