بقيمة تفوق 11 مليون شيقل: صرف المخصصات الشهرية لأكثر من 31 ألفا من الأسر المستفيدة في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله -PNN- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن صرف المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية عن شهر كانون الأول/
ديسمبر 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 31,490 أسرة، تشمل 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيقلا.
وأكدت أن الدفعة الحالية شملت مجموعة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسنين 20,521 مستفيدًا، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة 17,924 مستفيدًا، بالإضافة إلى 16,880 أسرة ترأسها امرأة.
وفيما يتعلق بتمويل الدفعة، ذكرت الوزارة أن البنك الدولي ساهم بنسبة 42% من إجمالي المبلغ، بينما وفرت الحكومة الفلسطينية التمويل المتبقي بنسبة 58%.
وجددت الوزارة التزامها المستمر بدعم الفئات المهمشة وتوفير المساعدات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. كما أكدت حرصها على التعاون مع الجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين.
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