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بقيمة تفوق 11 مليون شيقل: صرف المخصصات الشهرية لأكثر من 31 ألفا من الأسر المستفيدة في الضفة

1/19/2025 7:06:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن صرف المخصصات الشهرية لبرنامج المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية عن شهر كانون الأول/
ديسمبر 2024.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الدفعة بلغ 31,490 أسرة، تشمل 122,052 فردًا، بمبلغ إجمالي قدره 11,707,092 شيقلا.

وأكدت أن الدفعة الحالية شملت مجموعة من الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المسنين 20,521 مستفيدًا، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة 17,924 مستفيدًا، بالإضافة إلى 16,880 أسرة ترأسها امرأة.

وفيما يتعلق بتمويل الدفعة، ذكرت الوزارة أن البنك الدولي ساهم بنسبة 42% من إجمالي المبلغ، بينما وفرت الحكومة الفلسطينية التمويل المتبقي بنسبة 58%.

وجددت الوزارة التزامها المستمر بدعم الفئات المهمشة وتوفير المساعدات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. كما أكدت حرصها على التعاون مع الجهات المانحة لتأمين الدعم اللازم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين.

MENAFN19012025000205011050ID1109105838

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