Sunday, 19 January 2025 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


امين عام الشباب الاردني يودع وزارته برساله

1/19/2025 5:16:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
ودع امين عام وزارة الشباب حسين الجبور، وزارته برسالة مؤثرة وتاليا ما كتب :

" الاهل والاصدقاء والزملاء في كافة انحاء اردننا الغالي

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اليوم الاحد ٢٠٢٥/١/١٩وبقرار من مجلس الوزراء تم احالتي على التقاعد بعد خدمة تزيد عن ثلاثين عاما في وزارة الشباب، قدمنا فيها الكثير للشباب الوطن .

وإنني إذ أغادر هذا الصرح الكبير ( وزارة الشباب ) فإنني أحتفظ بأجمل الذكريات لزملائي في جميع الأماكن التي تشرفت بالخدمة بها بمعيتهم فالشكر كل الشكر لفرسان التغيير، داعياً الله العلي القدير أن يحفظكم جميعا ويسدد خطاهم، معاهدكم أن أبقى الأخ والصديق لكل واحد منكم، وسابقى جنديا في خدمة وطني باذن الله ما استطعت تحت طل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

أخوكم الدكتور حسين سالم الجبور

MENAFN19012025000151011027ID1109105685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث