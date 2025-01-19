امين عام الشباب الاردني يودع وزارته برساله

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- Khaberni) خبرني -
ودع امين عام وزارة الشباب حسين الجبور، وزارته برسالة مؤثرة وتاليا ما كتب :
" الاهل والاصدقاء والزملاء في كافة انحاء اردننا الغالي
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اليوم الاحد ٢٠٢٥/١/١٩وبقرار من مجلس الوزراء تم احالتي على التقاعد بعد خدمة تزيد عن ثلاثين عاما في وزارة الشباب، قدمنا فيها الكثير للشباب الوطن .
وإنني إذ أغادر هذا الصرح الكبير ( وزارة الشباب ) فإنني أحتفظ بأجمل الذكريات لزملائي في جميع الأماكن التي تشرفت بالخدمة بها بمعيتهم فالشكر كل الشكر لفرسان التغيير، داعياً الله العلي القدير أن يحفظكم جميعا ويسدد خطاهم، معاهدكم أن أبقى الأخ والصديق لكل واحد منكم، وسابقى جنديا في خدمة وطني باذن الله ما استطعت تحت طل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
أخوكم الدكتور حسين سالم الجبور
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