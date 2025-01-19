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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في غزة

1/19/2025 5:05:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأضافت أن إسرائيل تسلمت من الوسيط القطري قائمة الأسيرات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد.

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