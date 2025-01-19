القناة 12 الإسرائيلية: الجيش تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في غزة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
1/19/2025 5:05:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت أن إسرائيل تسلمت من الوسيط القطري قائمة الأسيرات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد.
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