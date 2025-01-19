دراسة تنصح مرضى السكر بتناول الجزر مع الأدوية الموصوفة.. اعرف الأسباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف بحث حديث من جنوب الدنمارك أن تناول الجزر قد يساعد في السيطرة على أو منع مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بفضل تأثيره في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الأمعاء. في الدراسة، تم اختبار تأثير الجزر على الفئران المصابة بمرض السكري.



وأوضح مؤلف الدراسة في تصريح لمجلة "نيوزويك": "الجزر يحسن صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو بكتيريا تزيد من إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة". وأضاف أن هذه الأحماض الدهنية تتكون عندما تقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء بتكسير الألياف الموجودة في الطعام.



وذكر البحث أن هذه الأطعمة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة الأمعاء، ودعم الجهاز المناعي، وربما حتى تعزيز إفراز هرمون GLP-1، الذي تهدف إليه الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري وفقدان الوزن.



كما أشار البحث إلى أن الجزر يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا، مثل الفالكارينول والفالكارينديول، التي تساعد الخلايا على امتصاص السكر وتحسين وظيفة الأنسولين، ولها تأثير مضاد للالتهابات، وهو أمر حاسم في إدارة مرض السكري.



وتوصل العلماء إلى أن الجزر يمكن أن يكون إضافة طبيعية فعّالة للعلاج الطبي التقليدي لمرض السكري، مما يمكن مرضى السكري من تناول الجزر بجانب الأدوية الموصوفة لهم، مثل الأنسولين، لتحسين صحتهم بشكل أكبر.



وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) أن 11.6% من البالغين في أمريكا يعانون من مرض السكري، بينما يعاني 1 من كل 3 بالغين من مرحلة ما قبل السكري، أو ما يعرف بالمرض الأيضي.



وأضاف الباحثون أن الخضراوات الأخرى في عائلة الجزر تحتوي أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تكون لها تأثيرات مماثلة، مثل البقدونس والكرفس والجزر الأبيض. كما أن بعض أنواع الجزر، مثل الجزر الأرجواني، تحتوي على مستويات أعلى من المواد النشطة بيولوجيًا، مما قد يعزز من تأثيره المفيد.

ويُعتقد أن الجزر النيئ أو المطبوخ قليلاً قد يكون له تأثير أقوى.

اليوم السابع