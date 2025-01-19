شاحنات المساعدات تتأهب لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار - صورة

شاحنات المساعدات تتأهب لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار - صورة
التاريخ
1/19/2025 5:05:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداولت منصات التواصل الاجتماعي
صوراً لعشرات شاحنات المساعدات على أعتاب قطاع غزة ومعابرها بانتظار الدخول فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
كان قد أعلن اليوم الأحد وقف إطلاق النار رسمياً في قطاع غزة ، ليتم عقبها الإفراج عن أسرى الاحتلال مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين .
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