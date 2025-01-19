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شاحنات المساعدات تتأهب لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار - صورة

1/19/2025 5:05:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً لعشرات شاحنات المساعدات على أعتاب قطاع غزة ومعابرها بانتظار الدخول فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد أعلن اليوم الأحد وقف إطلاق النار رسمياً في قطاع غزة ، ليتم عقبها الإفراج عن أسرى الاحتلال مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين .





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