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سامسونج تكشف عن مكبرات صوت جديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025

1/19/2025 5:05:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن أحدث ابتكاراتها في تقنيات الصوت المنزلي مع سلسلة Q الجديدة 'HW-Q990F' و 'HW-QS700F'، وتجمع هذه النماذج الرائدة بين أجهزة متطورة وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الترفيه المنزلي عبر تقديم تجربة صوتية لا مثيل لها.
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الشاشات المرئية في شركة سامسونج، هون تشونج: "تجمع مكبرات الصوت الجديدة لدينا بين جودة صوت استثنائية وراحة غير مسبوقة، وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في طراز 'HW-Q990F' والتصميم القابل للتكيف المبتكر لطراز 'HW-QS700F'، تتكيف هذه المكبرات بسهولة مع أي بيئة، لتقدم تجربة صوتية غامرة ومخصصة لجميع المستخدمين."
'HW-Q990F' يعيد تعريف الأداء الصوتي المتميز
وباعتباره الجيل التالي للنموذج الشهير 'HW-Q990D'، يرتقي 'HW-Q990F' بتجربة الصوت المنزلي إلى مستويات جديدة. ويتميز هذا الطراز بمكبرات صوت مزدوجة نشطة تم تصميمها حديثاً لتوفير صوت قوي ودقيق في الترددات المنخفضة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتصميم مكعب مبتكر يقلص حجم مكبرات الصوت إلى نصف حجم الطراز السابق، ما يقلل من الرنين ويندمج بسلاسة مع التصميمات الداخلية الحديثة بفضل اللمسات النهائية الأنيقة.
ويقدم 'HW-Q990F' تحسينات صوتية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال ميزات مثل:
.التحكم الديناميكي بالصوت الجهير (Dynamic Bass Control): والذي يُحسن الوضوح في النطاقات منخفضة التردد باستخدام إدارة غير خطية للصوت الجهير، مما يضمن صوتاً متوازناً وخالياً من التشويش.
.ميزة 'Q-Symphony': والتي تمنح المستخدم تجربة صوت محيطي ثلاثي الأبعاد عن طريق اكتشاف مواضع السماعات اللاسلكية، مثل Music Frame، وضبط تأثيرات الصوت تلقائياً بناءً على المسافة والزوايا.
.مضخم الصوت النشط Pro (Active Voice Amplifier Pro): والذي يقدم تحليلاً فورياً للمحتوى يقلل الضوضاء الخلفية ويُبرز الحوار، لتجربة مشاهدة مُحسّنة.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد 'HW-Q990F' من وحدة المعالجة العصبية (NPU) الخاصة بتلفزيونات سامسونج عند تفعيل وضع 'Q-Symphony'، ما يعزز وضوح الحوارات ويوفر صوتاً غامراً ومتزامناً بشكل أفضل.
'HW-QS700F': التميز بين الأناقة والتنوع مع جودة صوت فائقة
ويقدم 'HW-QS700F' مستوى أعلى من التنوع في تجربة الصوت المنزلي بفضل تصميمه الأنيق وتقنية الجيروسكوب المبتكرة. وسواء تم تثبيته على الحائط أو وضعه على سطح الطاولة، يتكيف هذا الجهاز مع المساحة المحيطة بالمستخدم. كما تتيح تقنية الجيروسكوب المدمجة اكتشاف ما إذا كان الجهاز موضوعاً بشكل عمودي أو أفقي، وضبط مخرجات الصوت تلقائياً لضمان وضوح مثالي وصوت غامر في أي وضعية.
وبفضل تصميمه النحيف والعصري، يتناغم 'HW-QS700F' بسهولة مع أي ديكور. ويوفر تصميمه التكيفي مرونة استثنائية مع الحفاظ على الأناقة، ما يجعله الخيار الأمثل للشاشات المثبتة على الحائط أو الترتيبات البسيطة على الطاولات. ويجمع الجهاز بين الأداء الصوتي الراقي والتصميم الأنيق، ليكون الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن الجودة والأناقة معا.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة Samsung.


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