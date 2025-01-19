الاحتلال يقتحم منازل عدد من الأسرى المقدسيين

الاحتلال يقتحم منازل عدد من الأسرى المقدسيين
التاريخ
1/19/2025 5:05:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تقتحم منازل عدد من الأسرى المقدسيين المدرجة أسماؤهم ضمن المرحلة الأولى من التبادل.
وكان دخل اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد، تمهيدا لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
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