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الاحتلال يقتحم منازل عدد من الأسرى المقدسيين

1/19/2025 5:05:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تقتحم منازل عدد من الأسرى المقدسيين المدرجة أسماؤهم ضمن المرحلة الأولى من التبادل.

وكان دخل اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد، تمهيدا لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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