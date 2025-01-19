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الطبيب سعيد علاء الهرش في ذمة الله

1/19/2025 5:05:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى طبيب الأسنان الشاب سعيد علاء الهرش عن عمر ناهز 37 عاما ، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة .
ونعت شقيقة الهرش روان أخاها بكلمات مؤثرة قال من خلالها : استعجلت يخوي.. يا سندي و روحي و أول صاحب في حياتي ، بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الوحيد البشوش المحبوب الدكتور سعيد علاء الهرش.. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها و اربط على قلوبنا و قلب أمي و أبي .. اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .





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