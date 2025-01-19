الطبيب سعيد علاء الهرش في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتقل إلى رحمة الله تعالى طبيب الأسنان الشاب سعيد علاء الهرش عن عمر ناهز 37 عاما ، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة .
ونعت شقيقة الهرش روان أخاها بكلمات مؤثرة قال من خلالها : استعجلت يخوي.. يا سندي و روحي و أول صاحب في حياتي ، بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الوحيد البشوش المحبوب الدكتور سعيد علاء الهرش.. اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها و اربط على قلوبنا و قلب أمي و أبي .. اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة .
MENAFN19012025000208011052ID1109105648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.