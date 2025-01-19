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زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران

1/19/2025 4:34:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد أن زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة (كجساران) غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كجساران فجر اليوم عند الساعة الخامسة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلومترات".
من جانبه قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة (كهكيلويه وبوير احمد) التي تتبعها المدينة علي رضا نكروز إن "الزلزال لم يخلف خسائر حتى الآن ومع ذلك تم إرسال الجهات المختصة وفرق الإغاثة لتقييم الأوضاع هناك". (النهاية)

م و / ط م ا


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