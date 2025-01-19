زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد أن زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة (كجساران) غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن "زلزالا بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة كجساران فجر اليوم عند الساعة الخامسة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلومترات".
من جانبه قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة (كهكيلويه وبوير احمد) التي تتبعها المدينة علي رضا نكروز إن "الزلزال لم يخلف خسائر حتى الآن ومع ذلك تم إرسال الجهات المختصة وفرق الإغاثة لتقييم الأوضاع هناك". (النهاية)
م و / ط م ا
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