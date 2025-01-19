Sunday, 19 January 2025 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يغلق على ارتفاع عند 2702 دولار للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

1/19/2025 4:34:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع عند 2702 دولار للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 25ر1 في المئة عن سعر آخر إقفال وسط استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية خصوصا مع حلول حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غدا ما كان له تأثير واضح على تحركات الذهب إذ تزايدت التوقعات بتبني الإدارة الأمريكية سياسات اقتصادية مشددة مثل فرض رسوم جمركية مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية ويدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.
وأضاف التقرير أن التوقعات بارتفاع التضخم نتيجة لهذه السياسات قد تزيد من جاذبية الذهب كأداة تحوط مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن التضخم الأساسي كان أقل من المتوقع مما عزز من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي وهو "ما قد يدعم الطلب على المعدن الأصفر".
وأوضح أن بيانات أخرى أظهرت تحقيق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 مما يعكس تباين "الديناميكيات الاقتصادية" العالمية لافتا إلى أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع الجاري بيانات اقتصادية أمريكية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشرات مديري المشتريات التي قد يكون لها تأثير على التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة في حال شهدت الأسواق المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والحروب الجمركية والسياسات الحمائية بين الولايات المتحدة والصين وقد يتجاوز الذهب مستوى 2800 دولار للأونصة مع إمكانية وصوله إلى 3000 دولار للأونصة في النصف الثاني من هذا العام حال تفاقم الضغوط التضخمية.
وفي السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 89ر26 دينار للغرام (نحو 82 دولارا أمريكيا) وسجل الذهب عيار 22 نحو 65ر24 دينارا (نحو 75 دولارا) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 340 دينارا للكيلوغرام (نحو 1111 دولارا أمريكيا).
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث


MENAFN19012025000071011013ID1109105558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث