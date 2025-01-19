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بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

1/19/2025 4:34:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 19 - 1 (كونا) -- دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة صباح اليوم الأحد بعد ساعات كثف فيها الاحتلال الاسرائيلي من قصفه المدفعي والجوي علي مناطق متفرقة بالقطاع شمالا وجنوبا.
ومن المقرر أن يتبع ذلك إطلاق سراح أسرى في غضون ساعات ما يفتح الطريق أمام آمال بنهاية محتملة للحرب الدموية التي خلفت أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وانهيار كامل للبنية التحتية بقطاع غزة.
وبدأ النازحون في مدينة (خانيونس) جنوب القطاع منذ ساعات الصباح بتفكيك خيامهم للعودة الي بعض المناطق التي انسحب منها الاحتلال بمدينة (رفح) وسط حالة من الفرح والابتهاج .
وبدوره قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان صحفي انه سيعمل بشكل فوري على انتشال ونقل جثامين ورفات الضحايا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص لمتابعة المفقودين وتحييد الأجسام المشبوهة في مدينة (رفح) اول المدن التي سيصل اليها النازحون .
ومن جهتها حذرت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان من التعامل او الاقتراب من الجثث التي سيتم نقلها إلى مستشفى (الإماراتي) بحي (تل السلطاء) لتسجيلها وعمل الإجراءات اللازمة فور انتشالها .
وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في بيان سابق استعداداها لبدء تنفيذ عملية دقيقة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتسهيل نقلهم وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة .
وكان الاحتلال الإسرائيلي نشر خرائط يوضح فيها اماكن انسحابه من داخل مدينة (رفح) ومناطق اخرى شمال القطاع محذرا من الاقتراب من محوري (فيلادلفيا ) المتاخم للحدود المصرية الفلسطينية و(نتساريم) الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه .
وشهدت الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق مختلفة .
ويترقب الفلسطينيون دخول مئات الشحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية. (النهاية)

واب / ط م ا


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