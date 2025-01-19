الاحتلال الإسرائيلي يرفض الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 19-1(كونا) -- أعلن الاحتلال الاسرائيلي أنه لن يلتزم بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة طالما لم تسلم حركة (حماس) قائمة بأسماء الأسرى.
وقال متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن حركة (حماس) لم تسلم قائمة بأسماء أسرى سيتم إطلاق سراحهم اليوم.
ومن جهتها حركة (حماس) انها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى جاء "أسباب فنية ميدانية".
ويأتي ذلك في أعقاب دخول الموعد الرسمي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 30ر8 بالتوقيت المحلي (30ر6 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الأحد. (النهاية)
واب / ط م ا
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