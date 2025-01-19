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الاحتلال الإسرائيلي يرفض الالتزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

1/19/2025 4:34:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 19-1(كونا) -- أعلن الاحتلال الاسرائيلي أنه لن يلتزم بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة طالما لم تسلم حركة (حماس) قائمة بأسماء الأسرى.
وقال متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن حركة (حماس) لم تسلم قائمة بأسماء أسرى سيتم إطلاق سراحهم اليوم.
ومن جهتها حركة (حماس) انها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى جاء "أسباب فنية ميدانية".
ويأتي ذلك في أعقاب دخول الموعد الرسمي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 30ر8 بالتوقيت المحلي (30ر6 بتوقيت غرينتش) من صباح اليوم الأحد. (النهاية)

واب / ط م ا


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