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9 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة رغم اتفاق الهدنة

1/19/2025 4:34:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 19 - 1 (كونا) -- استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة رغم دخول الموعد الرسمي لسريان اتفاق الهدنة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول إن خمسة فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال شرق مدينة غزة.
كما أكدت المصادر استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال على بيت لاهيا شمال القطاع.
وأضافت أن عددا آخر من الفلسطينيين أصيبوا بجروح جراء استهدافهم من قبل آليات الاحتلال عقب محاولتهم العودة إلى منازلهم في رفح.
وتشهد محافظتا خان يونس ورفح قصفا مدفعيا بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.
ورغم الاتفاق على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 30ر8 صباحا بالتوقيت المحلي (30ر6 بتوقيت غرينتش) إلا أن الاحتلال الاسرائيلي أعلن عدم الالتزام به حتى يتم تسليم قائمة أسيرات مقرر إطلاق سراحهن. (النهاية)

ط م ا


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