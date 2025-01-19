9 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة رغم اتفاق الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 19 - 1 (كونا) -- استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة رغم دخول الموعد الرسمي لسريان اتفاق الهدنة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية القول إن خمسة فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب آخرون في قصف
طائرة مسيرة تابعة للاحتلال شرق مدينة غزة.
كما أكدت المصادر استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال على بيت لاهيا شمال القطاع.
وأضافت أن عددا آخر من الفلسطينيين أصيبوا بجروح جراء استهدافهم من قبل آليات الاحتلال عقب محاولتهم العودة إلى منازلهم في رفح.
وتشهد محافظتا خان يونس ورفح قصفا مدفعيا بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.
ورغم الاتفاق على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 30ر8 صباحا بالتوقيت المحلي (30ر6 بتوقيت غرينتش) إلا أن الاحتلال الاسرائيلي أعلن عدم الالتزام به حتى يتم تسليم قائمة أسيرات مقرر إطلاق سراحهن. (النهاية)
ط م ا
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