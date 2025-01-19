إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لسوريا محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والشتوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أقلعت الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأحد وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية والشتوية لسوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية وبتأكيد من الجهات الرسمية في البلاد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للأشقاء في سوريا.
وأوضح العون أن هذه الرحلة الإغاثية تعد الثانية للجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي لسوريا وتتضمن مساعدات نوعية مثل مواد غذائية ودوائية وإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري بهدف سد نقص الاحتياجات الأساسية هناك مؤكداأن تعاون الجهات الرسمية ساهم في تمكين الجمعية وشركائها في الداخل السوري من إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وذكر أن الجمعية أطلقت حملة الشتاء تحت شعار (حملة الـ10 آلاف طن) بهدف تقديم المساعدات لعدة دول منها سوريا واليمن وقطاع غزة وقرغيزيا وطاجيكستان مؤكدا استمرار الجمعية في تقديم مساعداتها إلى حين استقرار وعودة الحياة إلى سوريا الشقيقة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الفريج لـ(كونا) إن مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية من الجمعيات والهيئات الخيرية للأشقاء في سوريا تأتي ترجمة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي تجاه الأشقاء في سوريا.
وذكر الفريج أن ما تعيشه سوريا من غياب للبنية التحتية ونقص في المواد الأساسية يحتم على العاملين بالقطاع الخيري التدخل السريع لمعاونة الجهات الرسمية لتخفيف معاناة الوضع الراهن مؤكدا مواصلة الجمعية في سد النواقص وصولا إلى مرحلة الاكتفاء والبدء في مرحلة البناء لتحقيق الاستقرار للمجتمع السوري. (النهاية)
س ل م / ن و ف
MENAFN19012025000071011013ID1109105553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.