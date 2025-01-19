Sunday, 19 January 2025 10:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لسوريا محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية والشتوية

1/19/2025 4:34:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أقلعت الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأحد وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية والشتوية لسوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية وبتأكيد من الجهات الرسمية في البلاد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للأشقاء في سوريا.
وأوضح العون أن هذه الرحلة الإغاثية تعد الثانية للجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي لسوريا وتتضمن مساعدات نوعية مثل مواد غذائية ودوائية وإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري بهدف سد نقص الاحتياجات الأساسية هناك مؤكداأن تعاون الجهات الرسمية ساهم في تمكين الجمعية وشركائها في الداخل السوري من إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وذكر أن الجمعية أطلقت حملة الشتاء تحت شعار (حملة الـ10 آلاف طن) بهدف تقديم المساعدات لعدة دول منها سوريا واليمن وقطاع غزة وقرغيزيا وطاجيكستان مؤكدا استمرار الجمعية في تقديم مساعداتها إلى حين استقرار وعودة الحياة إلى سوريا الشقيقة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الفريج لـ(كونا) إن مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية من الجمعيات والهيئات الخيرية للأشقاء في سوريا تأتي ترجمة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي تجاه الأشقاء في سوريا.
وذكر الفريج أن ما تعيشه سوريا من غياب للبنية التحتية ونقص في المواد الأساسية يحتم على العاملين بالقطاع الخيري التدخل السريع لمعاونة الجهات الرسمية لتخفيف معاناة الوضع الراهن مؤكدا مواصلة الجمعية في سد النواقص وصولا إلى مرحلة الاكتفاء والبدء في مرحلة البناء لتحقيق الاستقرار للمجتمع السوري. (النهاية)

س ل م / ن و ف


MENAFN19012025000071011013ID1109105553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث