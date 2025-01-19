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(التجارة): 2ر23 مليون دينار إجمالي الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ في ديسمبر الماضي

1/19/2025 4:34:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر ديسمبر الماضي بلغ 2ر23 مليون دينار كويتي (9ر74 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 7ر20 مليون دينار (67 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وقال قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بالوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي بلغ 1766 شهادة بقيمة صادرات نحو 16 مليون دينار (7ر51 مليون دولار) مقارنة مع 1785 شهادة بقيمة صادرات بنحو 4ر11 مليون دينار (9ر36 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وأضاف القطاع أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ في ديسمبر الماضي 336 شهادة تم تصديرها إلى 11 دولة بقيمة سبعة ملايين دينار (6ر22 مليون دولار) مقارنة مع 265 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 9ر8 مليون دينار (8ر28 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال ديسمبر الماضي بلغ خمس شهادات لأربع دول بقيمة 179413 دينارا (579 ألف دولار) مقارنة مع ثلاث شهادات لثلاث دول بقيمة 47811 دينارا (8ر154 ألف دولار) في نوفمبر الماضي.
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال ديسمبر الماضي بلغ ثلاث شهادات تم تصديرها لثلاث دول بقيمة 26027 دينارا (نحو 84 ألف دولار) مقارنة مع شهادة لدولة واحدة بقيمة 16071 دينارا (نحو 52 ألف دولار) في نوفمبر الماضي.
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول الأمريكتين خلال ديسمبر الماضي بلغ خمس شهادات لدولة واحدة بقيمة 150060 دينارا (نحو 484 ألف دولار) مقارنة مع 10 شهادات لثلاث دول بقيمة 223296 دينارا (نحو 7ر716 ألف دولار) في نوفمبرالماضي.
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية وأستراليا خلال ديسمبر الماضي أشار إلى إصدار ست شهادات لأربع دول بقيمة 39544 دينارا (نحو 127 ألف دولار) مقارنة مع خمس شهادات لثلاث دول بقيمة 51662 دينارا (نحو 167 ألف دولار) خلال نوفمبر الماضي.
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات - كويتية المنشأ - الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية). (النهاية)

ع ع م / ه ث


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