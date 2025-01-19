(التجارة): 2ر23 مليون دينار إجمالي الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ في ديسمبر الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد أن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر ديسمبر الماضي بلغ 2ر23 مليون دينار كويتي (9ر74 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 7ر20 مليون دينار (67 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وقال قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بالوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي بلغ 1766 شهادة بقيمة صادرات نحو 16 مليون دينار (7ر51 مليون دولار) مقارنة مع 1785 شهادة بقيمة صادرات بنحو 4ر11 مليون دينار (9ر36 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وأضاف القطاع أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ في ديسمبر الماضي 336 شهادة تم تصديرها إلى 11 دولة بقيمة سبعة ملايين دينار (6ر22 مليون دولار) مقارنة مع 265 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 9ر8 مليون دينار (8ر28 مليون دولار) في نوفمبر الماضي.
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال ديسمبر الماضي بلغ خمس شهادات لأربع دول بقيمة 179413 دينارا (579 ألف دولار) مقارنة مع ثلاث شهادات لثلاث دول بقيمة 47811 دينارا (8ر154 ألف دولار) في نوفمبر الماضي.
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال ديسمبر الماضي بلغ ثلاث شهادات تم تصديرها لثلاث دول بقيمة 26027 دينارا (نحو 84 ألف دولار) مقارنة مع شهادة لدولة واحدة بقيمة 16071 دينارا (نحو 52 ألف دولار) في نوفمبر الماضي.
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول الأمريكتين خلال ديسمبر الماضي بلغ خمس شهادات لدولة واحدة بقيمة 150060 دينارا (نحو 484 ألف دولار) مقارنة مع 10 شهادات لثلاث دول بقيمة 223296 دينارا (نحو 7ر716 ألف دولار) في نوفمبرالماضي.
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية وأستراليا خلال ديسمبر الماضي أشار إلى إصدار ست شهادات لأربع دول بقيمة 39544 دينارا (نحو 127 ألف دولار) مقارنة مع خمس شهادات لثلاث دول بقيمة 51662 دينارا (نحو 167 ألف دولار) خلال نوفمبر الماضي.
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات - كويتية المنشأ - الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم بدءا من دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وصولا إلى دول القارتين الأوروبية والأفريقية ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل على سبيل المثال لا الحصر (غازات سائلة ومواد غذائية وبولي ايثيلين ومذيب عضوي وعلب كرتون فارغة ومذيب أبيض وزيت مكرر وسوائل زيوت معدنية وأكسجين طبي ومنتجات ألبان وقناني زجاجية فارغة وقضبان نحاسية). (النهاية)
ع ع م / ه ث
MENAFN19012025000071011013ID1109105552
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