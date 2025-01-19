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جمعية الخير الإنسانية الكويتية تسير 10 شاحنات إغاثية لسوريا محملة بـ250 طنا من المساعدات

1/19/2025 4:33:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت جمعية الخير الإنسانية الكويتية تسيير 10 شاحنات إغاثية منطلقة من تركيا وصولا إلى سوريا محملة بما يزيد على 250 طنا من المواد الإغاثية والغذائية للمساعدة في سد النقص الحاد ودعم المتضررين هناك.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن الجرمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه "تم إدخال هذه الشاحنات مزدانة بصورة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الرائد للعمل الإنساني الكويتي تأكيدا على دور الكويت الريادي في نصرة المنكوبين في أي مكان".
وأضاف الجرمان أن تنظيم هذه الحملة يأتي تحت رقابة وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وبدعم كريم من أبناء الكويت المخلصين لإخوانهم في سوريا وتمكنت الجمعية عبر داعميها من أصحاب الأيادي البيضاء من إرسال هذه الشاحنات إلى الداخل السوري متضمنة مواد غذائية ومستلزمات التدفئة ومراتب للنوم وفرش وأغطية متنوعة لسد النقص الحاد الذي يعانيه الأشقاء في سوريا.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي أيضا ضمن الحملات الإغاثية العاجلة التي تنفذها جمعية الخير الإنسانية الكويتية لتخفيف معاناة المتضررين في سوريا وتلبية احتياجاتهم الماسة كما تؤكد موقف الكويت حكومة وشعبا تجاه الأشقاء في سوريا ودعمهم خصوصا وسط الأوضاع الراهنة هناك.
ودعا جميع الراغبين في التبرع إلى زيارة مقر جمعية الخير الإنسانية بمنطقة غرب عبدالله المبارك أو التبرع عبر الرابط الإلكتروني للجمعية.
يذكر ان جمعية الخير الإنسانية ترعى العمل الخيري وفق مفاهيم الوسطية الإسلامية من خلال الشراكات الداخلية والخارجية لتقديم الخدمات الخيرية والإغاثية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية حيث أنها مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وزاري رقم (85/أ) لسنة 2021. (النهاية)

ا ع ب


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