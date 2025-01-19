جمعية الخير الإنسانية الكويتية تسير 10 شاحنات إغاثية لسوريا محملة بـ250 طنا من المساعدات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 1 (كونا) -- أعلنت جمعية الخير الإنسانية الكويتية تسيير 10 شاحنات إغاثية منطلقة من تركيا وصولا إلى سوريا محملة بما يزيد على 250 طنا من المواد الإغاثية والغذائية للمساعدة في سد النقص الحاد ودعم المتضررين هناك.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن الجرمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إنه "تم إدخال هذه الشاحنات مزدانة بصورة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الرائد للعمل الإنساني الكويتي تأكيدا على دور الكويت الريادي في نصرة المنكوبين في أي مكان".
وأضاف الجرمان أن تنظيم هذه الحملة يأتي تحت رقابة وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وبدعم كريم من أبناء الكويت المخلصين لإخوانهم في سوريا وتمكنت الجمعية عبر داعميها من أصحاب الأيادي البيضاء من إرسال هذه الشاحنات إلى الداخل السوري متضمنة مواد غذائية ومستلزمات التدفئة ومراتب للنوم وفرش وأغطية متنوعة لسد النقص الحاد الذي يعانيه الأشقاء في سوريا.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي أيضا ضمن الحملات الإغاثية العاجلة التي تنفذها جمعية الخير الإنسانية الكويتية لتخفيف معاناة المتضررين في سوريا وتلبية احتياجاتهم الماسة كما تؤكد موقف الكويت حكومة وشعبا تجاه الأشقاء في سوريا ودعمهم خصوصا وسط الأوضاع الراهنة هناك.
ودعا جميع الراغبين في التبرع إلى زيارة مقر جمعية الخير الإنسانية بمنطقة غرب عبدالله المبارك أو التبرع عبر الرابط الإلكتروني للجمعية.
يذكر ان جمعية الخير الإنسانية ترعى العمل الخيري وفق مفاهيم الوسطية الإسلامية من خلال الشراكات الداخلية والخارجية لتقديم الخدمات الخيرية والإغاثية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية حيث أنها مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار وزاري رقم (85/أ) لسنة 2021. (النهاية)
ا ع ب
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