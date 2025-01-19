تصريح سعادة المهندس مروان بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مدير عام بلدية دبي بالإنابة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2025 - نجاح إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الأكثر تطوراً في المنطقة والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيد جديد على النهج الاستشرافي والخطط الطموحة لدولة الإمارات وتطلعاتها لتكون من بين الدول الأكثر تقدماً وريادةً في مجال استكشاف الفضاء على مستوى العالم. نفخر بهذا الإنجاز الرائد الذي طوّرته وصنعته دولة الإمارات، بسواعدٍ وعقولٍ وخبرات هندسية إماراتية وطنية، وفق أعلى المعايير العالمية، وبدعمٍ كامل من قيادتنا الرشيدة التي كانت رؤيتها الشاملة والثاقبة دافعاً محركاً ومحفزاً أسس لهذه النقلات النوعية والتاريخية. ومع هذا النجاح؛ تُثبت دولة الإمارات أنها تمضي قُدماً لتشكل علامة فارقة ومضيئة وقوة فاعلة متميزة في علوم الفضاء والأقمار الاصطناعية والأبحاث العلمية المُبتكرة، ومساعيها لخدمة وتطوير مجالات حيوية كالاستدامة، والبيئة، والبنية التحتية، والحلول التكنولوجية، والتنمية الشاملة التي ستعود بالخير على جَودة حياة ورفاهية البشرية جمعاء.
MENAFN19012025004056016208ID1109105207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.