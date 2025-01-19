وفاتان دهساً و5 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية

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- Amman Net) تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها وفاتين و4 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، كما تسببت مع إعاقة لحظية في عدة مواقع.
وقال ضباط غرفة عمليات إدارة السير المركزي عبر إذاعة الأمن العام، إن الكوادر الميدانية المختصة تعاملت مع حادثي دهس في العاصمة عمان والبادية الوسطى نتج عنهما وفاتان تم أخلاؤهما إلى المستشفيات القريبة.
وبدوره، قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم تريلا شحن ومركبة خصوصي على الطريق الصحراوي وتحديدا عند منطقة الأبيض باتجاه الجنوب، ونتج عنه 4 إصابات متوسطة تم اسعافهم ورفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابة متوسطة تم اسعافها إلى مستشفى غور الصافي.
ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
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