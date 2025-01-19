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وفاتان دهساً و5 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية

1/19/2025 2:04:41 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت كوادر السير والدوريات الخارجية والدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نتج عنها وفاتين و4 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، كما تسببت مع إعاقة لحظية في عدة مواقع.
وقال ضباط غرفة عمليات إدارة السير المركزي عبر إذاعة الأمن العام، إن الكوادر الميدانية المختصة تعاملت مع حادثي دهس في العاصمة عمان والبادية الوسطى نتج عنهما وفاتان تم أخلاؤهما إلى المستشفيات القريبة.
وبدوره، قال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم تريلا شحن ومركبة خصوصي على الطريق الصحراوي وتحديدا عند منطقة الأبيض باتجاه الجنوب، ونتج عنه 4 إصابات متوسطة تم اسعافهم ورفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابة متوسطة تم اسعافها إلى مستشفى غور الصافي.
ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

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