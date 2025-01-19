الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها

الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها
التاريخ
1/19/2025 2:04:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدر جيش الاحتلال بياناً قال فيه بأن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها .
وأكد البيان بأن إسرائيل ستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب .
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