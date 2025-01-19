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الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها

1/19/2025 2:04:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال بياناً قال فيه بأن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها .
وأكد البيان بأن إسرائيل ستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب .


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