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نادي الأسير الفلسطيني: اتفاق تبادل الأسرى سيفرج عن كافة النساء والأطفال في سجون الاحتلال

1/19/2025 2:04:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن الإفراج عن 1904 أسيرا وأسيرة معتقلين في سجون الاحتلال.
وقال زغاري اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن 730 أسيرا وأسيرة من الضفة الغربية والقدس سينالون حريتهم بالصفقة الحالية، أما الباقي هم من قطاع غزة واعتقلوا خلال الحرب الحالية التي استمرت على مدار 16 شهرا.
وأضاف أن الاحتلال سيقوم بتجميع الأسرى المفرج عنهم في سجن عوفر على أن يتم نقلهم بواسطة حافلات مظللة كي لا يرفع الأسرى شارات النصر التي تعبر عن انتصار المقاومة والفلسطينيين على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار زغاري إلى أنه على الرغم من الفرح بالإفراج عن الأسرى إلا أنه سيتم مراعاة الظروف في غزة وعدم الاحتفال بالتحرير بعد ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء أثناء الحرب.
وبيّن أن الصفقة الحالية تضمنت الإفراج عن جميع النساء والأطفال المعتقلين إذ أن هناك نحو 85 أسيرة و340 طفلا معتقلين في سجون الاحتلال، كما تضمنت إبعاد 250 أسيرا إلى خارج فلسطين (مصر، قطر، تركيا) سواءً أكان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
وأوضح أن هناك تعنت واضح من قبل الاحتلال في الموافقة على الإفراج عن العديد من الأسرى مثل الأسير مروان البرغوثي في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، على أن يجري الإفراج عن العشرات من المعتقلين الذين أمضوا أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال.
وعبر زغاري عن أمله في أن تسهم الصفقة بتحرير كافة الأسرى في سجون الاحتلال وألا يبقى هناك أي أسير معتقل لديه.
وكان دخل في هذه الأثناء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أن يجري خلال الساعات المقبلة تنفيذ بنود الاتفاق بما فيها تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

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