الكونغرس يتوقع تصاعد ديون أمريكا إلى 107 بالمئة من الناتج المحلي في 2029

(MENAFN
) حذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن الحكومة الأمريكية قد تتجاوز مستويات الديون القياسية المسجلة بعد الحرب العالمية الثانية في غضون أربع سنوات فقط، على الرغم من تقليص المكتب بشكل طفيف لتوقعاته بشأن العجز في السنوات العشر المقبلة.
كما أن التقديرات الجديدة لم تشمل الخسائر المحتملة في الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لخفض الضرائب.
كذلك تلتزم الوكالة، التي لا تتبع انتماءات حزبية في توقعاتها، بالقانون الحالي، لذا فإنها تتوقع زيادة في الإيرادات الضريبية مع انتهاء التخفيضات الضريبية في نهاية العام الجاري.
بينما قد تم تعديل توقعات العجز في الموازنة لتصل إلى 1.87 تريليون دولار، بعد أن كانت 1.94 تريليون دولار في التوقعات السابقة للمكتب في يونيو الماضي، ما يعادل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
في حين جاء التحسن في التوقعات بشكل رئيسي نتيجة لنمو اقتصادي أقوى من المتوقع في 2024 مقارنة بتقديرات مكتب الميزانية وأغلب خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص, حيث ساهم وهذا النمو الكبير في قاعدة الناتج المحلي الإجمالي في تعديل التوقعات بالنسبة للعجز لبقية العقد، مما أدى إلى زيادة في التوقعات بإيرادات الضرائب من الأفراد والشركات.
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