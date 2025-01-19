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حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم لأسباب فنية ميدانية

1/19/2025 1:17:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، صباح الأحد، إنها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، قبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيرة إلى إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى "لأسباب فنية ميدانية".
فيما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامر لجيشه بأن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت القدس، "لن يبدأ إلا بعد أن تقدم حماس قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم يوم الأحد".
وكالات


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