الصليب الأحمر يدعو أطراف اتفاق غزة إلى الالتزام بتعهداتهم عشية سريان الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 18 - 1 (كونا) -- دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم السبت الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى الالتزام بتعهداتهم وجددت استعدادها لتسهيل تبادل الأسرى مع بدء نفاذ الاتفاق صباح غد الأحد عند الساعة 30ر06 بتوقيت غرينتش.
وقال جاكوب كيرتزر منسق الاتصالات بالصليب الأحمر لدى الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتماع اللجنة بشأن تبادل الأسرى إن اتفاق وقف إطلاق النار بداية جديدة وهناك احتياجات انسانية هائلة لفترة طويلة بعد الإفراج عن الأسرى ونقلهم.
وأشار إلى أن الصليب الأحمر لم يتوقف عن العمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مضيفا أنه يجري الآن الاستعداد لعملية كبيرة تنطوي على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الاستعدادات الآن أكثر تعقيدا وتتضمن الخدمات اللوجستية والنقل وتوزيع الامدادات وأضاف "الوضع الان بعد 15 شهرا من الازمة مختلف عما كان عليه خلال عملية الافراج الاولى وهناك تحديات مقبلة".
وتابع "سنكمل واجبنا الإنساني ومسؤولياتنا الانسانية في المرحلة الاولى من الاتفاق بأمان وكفاءة قدر الإمكان" حتى يعود الأسرى وتدخل المساعدات إلى غزة.
وشدد على أن التركيز الأساسي للصليب الاحمر هو "تحقيق النتائج الانسانية والدور الذي يمكن القيام به في تحقيق نتيجة إنسانية.
وتابع أن اللجنة الدولية جاهزة ومستعدة للقيام بهذا النوع من العمليات منذ 7 أكتوبر حينما بدأ العدوان الإسرائيلي مشددا على ضمان سلامة ونجاح كل مرحلة من مراحل عملية الافراج.
وقبل ساعات أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقالت إنه سيدخل حيز النفاذ صباح يوم غد الأحد عند تمام الساعة 30ر08 بالتوقيت المحلي (30ر06 بتوقيت غرينتش).
وذكرت أن المرحلة الأولى "تمتد من الاتفاق إلى 42 يوما" تفرج حركة حماس خلالها عن 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديه.
كما أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل قليل أنه جرى الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة 50 منها للوقود.
وتعهد عبد العاطي ببذل كل الجهود مع الشركاء من أجل احترام كل طرف لالتزاماته في الاتفاق منوها بأنه يجري تجهيز معبر رفح لنفاذ أكبر قدر من المساعدات مشددا على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ كل طرف لالتزاماته في الاتفاق. (النهاية)
ن ق / ه س ص
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