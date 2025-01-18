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الصليب الأحمر يدعو أطراف اتفاق غزة إلى الالتزام بتعهداتهم عشية سريان الهدنة

1/18/2025 11:36:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 1 (كونا) -- دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم السبت الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى الالتزام بتعهداتهم وجددت استعدادها لتسهيل تبادل الأسرى مع بدء نفاذ الاتفاق صباح غد الأحد عند الساعة 30ر06 بتوقيت غرينتش.
وقال جاكوب كيرتزر منسق الاتصالات بالصليب الأحمر لدى الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتماع اللجنة بشأن تبادل الأسرى إن اتفاق وقف إطلاق النار بداية جديدة وهناك احتياجات انسانية هائلة لفترة طويلة بعد الإفراج عن الأسرى ونقلهم.
وأشار إلى أن الصليب الأحمر لم يتوقف عن العمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة مضيفا أنه يجري الآن الاستعداد لعملية كبيرة تنطوي على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الاستعدادات الآن أكثر تعقيدا وتتضمن الخدمات اللوجستية والنقل وتوزيع الامدادات وأضاف "الوضع الان بعد 15 شهرا من الازمة مختلف عما كان عليه خلال عملية الافراج الاولى وهناك تحديات مقبلة".
وتابع "سنكمل واجبنا الإنساني ومسؤولياتنا الانسانية في المرحلة الاولى من الاتفاق بأمان وكفاءة قدر الإمكان" حتى يعود الأسرى وتدخل المساعدات إلى غزة.
وشدد على أن التركيز الأساسي للصليب الاحمر هو "تحقيق النتائج الانسانية والدور الذي يمكن القيام به في تحقيق نتيجة إنسانية.
وتابع أن اللجنة الدولية جاهزة ومستعدة للقيام بهذا النوع من العمليات منذ 7 أكتوبر حينما بدأ العدوان الإسرائيلي مشددا على ضمان سلامة ونجاح كل مرحلة من مراحل عملية الافراج.
وقبل ساعات أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقالت إنه سيدخل حيز النفاذ صباح يوم غد الأحد عند تمام الساعة 30ر08 بالتوقيت المحلي (30ر06 بتوقيت غرينتش).
وذكرت أن المرحلة الأولى "تمتد من الاتفاق إلى 42 يوما" تفرج حركة حماس خلالها عن 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا لديه.
كما أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل قليل أنه جرى الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة 50 منها للوقود.
وتعهد عبد العاطي ببذل كل الجهود مع الشركاء من أجل احترام كل طرف لالتزاماته في الاتفاق منوها بأنه يجري تجهيز معبر رفح لنفاذ أكبر قدر من المساعدات مشددا على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ كل طرف لالتزاماته في الاتفاق. (النهاية)

ن ق / ه س ص


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