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تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

1/18/2025 11:36:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 18 - 1 (كونا) -- رحبت تونس اليوم السبت باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي سيسري صباح يوم غد الأحد مؤكدة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن تونس تجدد التعبير عن "موقفها المبدئي والثابت الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه التاريخي المشروع في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
وأشادت في البيان بصمود أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها "تقف بكل إجلال أمام تضحياتهم النفيسة وما بذلوه من دماء زكية في مواجهة آلة القتل والدمار الصهيونية ومن أجل فرض وقف العدوان وانتزاع حقهم الإنساني والطبيعي في الكرامة والحياة".
ودعت المجتمع الدولي لتحمل "مسؤولية وضع حد نهائي لعربدة من لا عهد له لضمان ديمومة وقف إطلاق النار في غزة وفك الحصار عنها بشكل كامل والتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه بما يرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته".
وأكدت أن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب عن مناصري الحق والعدل في العالم مسؤولية مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وجدد بيان الخارجية تأكيد تونس "دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل ولوحدته الوطنية في هذه المرحلة الفارقة من مسيرة نضاله من أجل فرض حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة". (النهاية)

ش ب م / ه س ص


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