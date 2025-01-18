تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 18 - 1 (كونا) -- رحبت تونس اليوم السبت باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي سيسري صباح يوم غد الأحد مؤكدة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن تونس تجدد التعبير عن "موقفها المبدئي والثابت الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه التاريخي المشروع في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف".
وأشادت في البيان بصمود أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدة أنها "تقف بكل إجلال أمام تضحياتهم النفيسة وما بذلوه من دماء زكية في مواجهة آلة القتل والدمار الصهيونية ومن أجل فرض وقف العدوان وانتزاع حقهم الإنساني والطبيعي في الكرامة والحياة".
ودعت المجتمع الدولي لتحمل "مسؤولية وضع حد نهائي لعربدة من لا عهد له لضمان ديمومة وقف إطلاق النار في غزة وفك الحصار عنها بشكل كامل والتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه بما يرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته".
وأكدت أن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب عن مناصري الحق والعدل في العالم مسؤولية مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وجدد بيان الخارجية تأكيد تونس "دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل ولوحدته الوطنية في هذه المرحلة الفارقة من مسيرة نضاله من أجل فرض حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة". (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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