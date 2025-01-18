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ترامب يعتزم إصدار عدد قياسي من الأوامر في اليوم الأول لرئاسته

1/18/2025 11:36:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 18 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيوقع "عددا قياسيا" من الاوامر التنفيذية فور تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بعد غد الإثنين.
وقال ترامب في لقاء مع شبكة "إن بي سي" الامريكية قبل يومين فقط من توليه الرئاسة "سيكون هناك عدد قياسي من الاجراءات التنفيذية التي سأوقعها مباشرة بعد خطاب التنصيب" مضيفا "لقد مررنا بجحيم لمدة أربع سنوات. يجب القيام بالكثير حيال ذلك" وشدد على أن قضايا الهجرة والاقتصاد ستكون على رأس أولوياته في الفترة المقبلة.
واوضح ان عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين ستكون على رأس اولوياته مشيرا الى ان ادارته الجديدة ستمضي بذلك "قريبا" دون ان يحدد تاريخا او مدينة يبدأ بها.
وقال بهذا الصدد "سنبدأ بذلك بسرعة كبيرة ولا استطيع ان اقول اي المدن لان الامور تتطور بسرعة .. مؤكدا عزمه على "اخراج المجرمين من بلدنا" حسب وصفه.
واشار ترامب الى ان حرئق كاليفورنيا ستكون على جدول اعماله كذلك منذ اليوم الاول من توليه منصبه لافتا الى انه يعتزم القيام بزيارة لولاية كاليفورنيا لمعاينة الاضرار التي خلفتها الحرائق في الاسبوع الاول من توليه الرئاسة.
وردا على سؤال حول مدى ثقته بنجاح اتفاق وقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الأسرى عشية سريان الاتفاق اشار ترامب إلى أنه ابلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بان هذه القضية "يجب ان تنتهي ويجب عليه فعل ما يجب القيام به".
واضاف ان "الولايات المتحدة يجب ان تحظى بالاحترام مرة أخرى .. اذا احترمونا فسوف يصمد الأمر وإذا لم يحترمونا فسوف يندلع الجحيم" حسب تعبيره.
وحول تأييد المحكمة العليا الامريكية لحظر تطبيق "تيك توك" الشهير في الولايات المتحدة والذي من المقرر ان يدخل حيذ التنفيذ يوم غد الاحد ما لم تبيعه الشركة الأم الى مشتر غير موجود في الصين قال ترامب انه يفكر في "التمديد لمدة 90 يوما".
وقال بهذا الصدد "اعتقد ان هذا سيكون بالتأكيد خيارا ننظر فيه وعلى الارجح سنقوم به .. علينا ان ننظر بعناية الى الموضوع" مشيرا الى انه قد يتخذ قرار التمديد ل (تيك توك) يوم الاثنين المقبل.
وحول خطاب التنصيب المقرر انه يلقي بعد غد الاثنين قال الرئيس الامريكي المنتخب ان موضوع خطابه سيكون حول "الوحدة والقوة وكذلك العدالة" معربا في الوقت نفسه عن رضاه لقرار نقل الحفل الى داخل مبنى الكابيتول بسبب سوء الطقس والبرد الشديد التي من المتوقع ان تشهدها العاصمة واشنطن. (النهاية)

أ م م / ه س ص


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