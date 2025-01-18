ترامب يعتزم إصدار عدد قياسي من الأوامر في اليوم الأول لرئاسته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 18 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب
اليوم السبت أنه سيوقع "عددا قياسيا" من الاوامر التنفيذية فور تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بعد غد الإثنين.
وقال ترامب في لقاء مع شبكة "إن بي سي" الامريكية قبل يومين فقط من توليه الرئاسة "سيكون هناك عدد قياسي من الاجراءات التنفيذية التي سأوقعها مباشرة بعد خطاب التنصيب" مضيفا "لقد مررنا بجحيم لمدة أربع سنوات. يجب القيام بالكثير حيال ذلك" وشدد على أن قضايا الهجرة والاقتصاد ستكون على رأس أولوياته في الفترة المقبلة.
واوضح ان عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين ستكون على رأس اولوياته مشيرا الى ان ادارته الجديدة ستمضي بذلك "قريبا" دون ان يحدد تاريخا او مدينة يبدأ بها.
وقال بهذا الصدد "سنبدأ بذلك بسرعة كبيرة ولا استطيع ان اقول اي المدن لان الامور تتطور بسرعة .. مؤكدا عزمه على "اخراج المجرمين من بلدنا" حسب وصفه.
واشار ترامب الى ان حرئق كاليفورنيا ستكون على جدول اعماله كذلك منذ اليوم الاول من توليه منصبه لافتا الى انه يعتزم القيام بزيارة لولاية كاليفورنيا لمعاينة الاضرار التي خلفتها الحرائق في الاسبوع الاول من توليه الرئاسة.
وردا على سؤال حول مدى ثقته بنجاح اتفاق وقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الأسرى عشية سريان الاتفاق اشار ترامب إلى أنه ابلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بان هذه القضية "يجب ان تنتهي ويجب عليه فعل ما يجب القيام به".
واضاف ان "الولايات المتحدة يجب ان تحظى بالاحترام مرة أخرى .. اذا احترمونا فسوف يصمد الأمر وإذا لم يحترمونا فسوف يندلع الجحيم" حسب تعبيره.
وحول تأييد المحكمة العليا الامريكية لحظر تطبيق "تيك توك" الشهير في الولايات المتحدة والذي من المقرر ان يدخل حيذ التنفيذ يوم غد الاحد ما لم تبيعه الشركة الأم الى مشتر غير موجود في الصين قال ترامب انه يفكر في "التمديد لمدة 90 يوما".
وقال بهذا الصدد "اعتقد ان هذا سيكون بالتأكيد خيارا ننظر فيه وعلى الارجح سنقوم به .. علينا ان ننظر بعناية الى الموضوع" مشيرا الى انه قد يتخذ قرار التمديد ل (تيك توك) يوم الاثنين المقبل.
وحول خطاب التنصيب المقرر انه يلقي بعد غد الاثنين قال الرئيس الامريكي المنتخب ان موضوع خطابه سيكون حول "الوحدة والقوة وكذلك العدالة" معربا في الوقت نفسه عن رضاه لقرار نقل الحفل الى داخل مبنى الكابيتول بسبب سوء الطقس والبرد الشديد التي من المتوقع ان تشهدها العاصمة واشنطن. (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN18012025000071011013ID1109104807
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