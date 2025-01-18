(مونديال اليد 2025).. قطر تفوز على الكويت (25 -22) وتونس تهزم الجزائر (26-25)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 1 (كونا) -- تواصلت اليوم السبت منافسات النسخة الـ29 من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مونديال 2025) بإقامة 8 مواجهات منها مواجهتان عربيتان.
ففي المواجهة العربية الأولى تغلب منتخب
قطر على نظيره الكويتي بنتيجة (25 - 22) ضمن منافسات المجموعة (سي).
ورغم خسارته مباراته الأخيرة في دور المجموعات إلا أن منتخب الكويت قدم أداء جيدا أمام (بطل آسيا 2024) إذ كان فارق الأهداف والمستوى متقاربا طيلة المباراة التي انتهى شوطها الأول (11 - 7) لصالح منتخب قطر.
وبهذه النتيجة مني منتخب الكويت بخسارته الثالثة في البطولة المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك إذ خسر مباراة
الافتتاح أمام النمسا بنتيجة (37-26) ثم أمام فرنسا (بطل أوروبا 2024 وثاني العالم في النسخة السابقة) بنتيجة (43-19) وسيلعب ما تبقى من مباريات لتحسين تصنيفه على الترتيب العالمي.
وضمن مواجهات المجموعة (سي) أيضا حقق منتخب فرنسا انتصارا على نظيره النمساوي بنتيجة (35-27).
وفي المواجهة العربية الثانية حسم منتخب تونس مواجهته مع نظيره الجزائري على المقعد المؤهل للأدوار التالية بنتيجة (26-25).
وأنهى (نسور قرطاج) شوط المباراة الأول بنتيجة (13-9) لتتواصل الإثارة في شوطها الثاني إذ تعادل الفريقان حتى الثانية الأخيرة إلا أن تونس أحرزت هدف الحسم مع صافرة النهاية محققة فوزها الأول في البطولة المستمرة حتى 2 فبراير المقبل مقابل هزيمتين لتصعد للأداور المقبلة عن المجموعة (بي) فيما ستلعب الجزائر لتحسين تصنيفها.
وفي إطار منافسات المجموعة نفسها (بي) تغلب منتخب الدنمارك على إيطاليا بفارق كبير (39-20).
وضمن منافسات المجموعة (إف) انتصر منتخب إسبانيا على اليابان بنتيجة (39-20) وتخطى منتخب السويد منتخب تشيلي بنتيجة (42-30).
أما في المجموعة (جي) حقق منتخب سلوفينيا فوزا على الرأس الأخضر بنتيجة (36-24) وانتصر منتخب آيسلندا على كوبا بفارق كبير بنتيجة (40-19).
وتستكمل البطولة التي انطلقت في 14 يناير الجاري يوم غد الأحد بإقامة 8 مواجهات تجمع بولندا مع سويسرا والأرجنتين مع البحرين والبرازيل مع الولايات المتحدة وألمانيا مع التشيك ومقدونيا مع غينيا ومصر مع كرواتيا والمجر مع هولندا والنرويج مع البرتغال. (النهاية)
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