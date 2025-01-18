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(مونديال اليد 2025).. قطر تفوز على الكويت (25 -22) وتونس تهزم الجزائر (26-25)

1/18/2025 11:36:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 1 (كونا) -- تواصلت اليوم السبت منافسات النسخة الـ29 من بطولة كأس العالم لكرة اليد (مونديال 2025) بإقامة 8 مواجهات منها مواجهتان عربيتان.
ففي المواجهة العربية الأولى تغلب منتخب قطر على نظيره الكويتي بنتيجة (25 - 22) ضمن منافسات المجموعة (سي).
ورغم خسارته مباراته الأخيرة في دور المجموعات إلا أن منتخب الكويت قدم أداء جيدا أمام (بطل آسيا 2024) إذ كان فارق الأهداف والمستوى متقاربا طيلة المباراة التي انتهى شوطها الأول (11 - 7) لصالح منتخب قطر.
وبهذه النتيجة مني منتخب الكويت بخسارته الثالثة في البطولة المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك إذ خسر مباراة الافتتاح أمام النمسا بنتيجة (37-26) ثم أمام فرنسا (بطل أوروبا 2024 وثاني العالم في النسخة السابقة) بنتيجة (43-19) وسيلعب ما تبقى من مباريات لتحسين تصنيفه على الترتيب العالمي.
وضمن مواجهات المجموعة (سي) أيضا حقق منتخب فرنسا انتصارا على نظيره النمساوي بنتيجة (35-27).
وفي المواجهة العربية الثانية حسم منتخب تونس مواجهته مع نظيره الجزائري على المقعد المؤهل للأدوار التالية بنتيجة (26-25).
وأنهى (نسور قرطاج) شوط المباراة الأول بنتيجة (13-9) لتتواصل الإثارة في شوطها الثاني إذ تعادل الفريقان حتى الثانية الأخيرة إلا أن تونس أحرزت هدف الحسم مع صافرة النهاية محققة فوزها الأول في البطولة المستمرة حتى 2 فبراير المقبل مقابل هزيمتين لتصعد للأداور المقبلة عن المجموعة (بي) فيما ستلعب الجزائر لتحسين تصنيفها.
وفي إطار منافسات المجموعة نفسها (بي) تغلب منتخب الدنمارك على إيطاليا بفارق كبير (39-20).
وضمن منافسات المجموعة (إف) انتصر منتخب إسبانيا على اليابان بنتيجة (39-20) وتخطى منتخب السويد منتخب تشيلي بنتيجة (42-30).
أما في المجموعة (جي) حقق منتخب سلوفينيا فوزا على الرأس الأخضر بنتيجة (36-24) وانتصر منتخب آيسلندا على كوبا بفارق كبير بنتيجة (40-19).
وتستكمل البطولة التي انطلقت في 14 يناير الجاري يوم غد الأحد بإقامة 8 مواجهات تجمع بولندا مع سويسرا والأرجنتين مع البحرين والبرازيل مع الولايات المتحدة وألمانيا مع التشيك ومقدونيا مع غينيا ومصر مع كرواتيا والمجر مع هولندا والنرويج مع البرتغال. (النهاية)

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