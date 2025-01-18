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الامين العام للامم المتحدة: لبنان يقف على عتبة مستقبل أكثر أملا

1/18/2025 11:36:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 1 (كونا) –- اكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت ان لبنان وبعد مروره بواحدة من أصعب السنوات بات يقف اليوم على عتبة مستقبل أكثر أملا.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للبنان ان هناك "نافذة أمل تبشر بحقبة جديدة من الاستقرار المؤسساتي" وبدولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها ونظام يسمح بازدهار الإمكانيات الهائلة للشعب اللبناني.
واضاف "مع وجود رئيس دولة وحكومة عند تشكيلها سيكون لبنان في وضع جيد لتلبية احتياجات شعبه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه".
واذ اشار الى ما سببته الحرب الاخيرة من دمار هائل واحتياجات كبيرة مطلوبة لاعادة الإعمار قال غوتيريش ان اعادة الاعمار ليست مستحيلة وانه بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية والشركاء ستكثف الأمم المتحدة دعمها لعملية التعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان.
ورأى ان "وقف الأعمال العدائية أمر هش ولكنه قائم" داعيا الطرفين اللبناني والاسرائيلي و"كل من لهم نفوذ" إلى ضمان تحقيق الالتزامات المطلوبة واستخدام الآلية المستحدثة لمعالجة القضايا العالقة.
واشار الامين العام للامم المتحدة الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ انسحابه التدريجي من الأراضي اللبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني بعدد أكبر جنوب (نهر الليطاني).
ولفت الى ان القرار الدولي رقم 1701 واضح لجهة ضرورة خلو المنطقة الواقعة بين الحدود الجنوبية للبنان و(نهر الليطاني) من السلاح والمسلحين باستثناء سلاح الجيش اللبناني قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأوضح غوتيريش ان التعاون الوثيق بين (يونيفيل) والجيش اللبناني اسهم في انتشار الجيش في 50 موقعا كما قامت (يونيفيل) ب39 مهمة انسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني ومختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
واعتبر انه مع هذه التطورات في لبنان وبعد ان تتم تشكيل حكومة جديدة ستكون الدولة قادرة على بسط سلطتها على كامل الاراضي لافتا الى ان هناك تحديات كبيرة تتمثل بتداعيات الحرب الاخيرة على الصعيد الانساني بوجود مئات الالاف الذين نزحوا عن منازلهم ومنازل وبلدات مدمرة.
واذ اشار الى ان قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عثرت خلال الايام الماضية على اكثر من 100 مخبأ للذخائر والاسلحة اكد العمل من اجل زيادة قدرات تلك القوة بالمعدات التي تمكنها من تفعيل عملها في الجنوب.
وكشف عن ان القوات الدولية تقوم حاليا بتعزيز قدراتها "وتكييف أساليب عملياتها ضمن نطاق ولايتها" مشددا على ضرورة ضمان السلامة والأمن وحرية حركة هذه القوات بشكل كامل.
وقال الامين العام للامم المتحدة ان الطرفين اللبناني والاسرائيلي جددا التزامهما بالقرار 1701 كإطار لتحقيق سلام دائم معتبرا أنه "من الضروري ان يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان كما تم الاتفاق عليه ويجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وحصر السلاح بيد الجيش فهذا يشكل المبدأ الأساسي للقرار 1701".
وعن الوضع في المنطقة لفت غوتيريش الى انه يشهد "تطورات متسارعة" بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة الى جانب المستجدات في سوريا المجاورة.
وفي الختام نوه الامين العام للامم المتحدة بدور لبنان باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين داعيا المجتمع الدولي للتضامن مع الشعب اللبناني.
وكان غوتيريش وخلال زيارته للبنان الذي وصله يوم الخميس الماضي قد زار قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والتقى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام. (النهاية)

أ ي ب / ر ج


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