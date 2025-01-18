الرئيس التركي: سنتخذ قريبا خطوات جذرية ضد المسلحين الأكراد لمنع سيناريوهات جديدة في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 18 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا ستتخذ في القريب "خطوات جذرية" للقضاء على الجماعات الكردية المسلحة في شمال سوريا ولاسيما وحدات حماية الشعب المعروفة بـ "الواي بي جي" بهدف الحيلولة دون وقوع سيناريوهات جديدة في سوريا.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها بمؤتمر حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في بولاية مرسين جنوب تركيا "لن نتهاون على الإطلاق تجاه تنظيم واي بي جي الإرهابي الذي يحتل ثلث مساحة سوريا وستتخذ قريبا خطوات لحل هذه المشكلة جذريا".
وشدد على تصميم تركيا "منع تنفيذ سيناريوهات جديدة في سوريا إما من خلال نزع سلاح التنظيمات الإرهابية التي تحتل أراض سورية أو القضاء عليها".
وتابع " من الآن فصاعدا سيتم تحديد مستقبل المنطقة من قبل شعوبها وأن الموارد الطبيعية ستكون في عهدة الأصحاب الحقيقيين للمنطقة في إشارة لحقول النفط التي يتهم أردوغان عناصر الواي بي جي بنهبها في سوريا.
وتعد وحدات حماية الشعب الكردية المعروفة بـ" واي بي جي" الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وهما مدرجان على اللوائح التركية للتنظيمات الإرهابية.
غير أن الواي بي جي هي التي تقود ما تعرف بقوات سوريا الديموقراطية (قسد) وهي الشريك المحلي للتحالف الدولي لمواجهة التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية (داعش).
ومن جانب آخر قال أردوغان إنه مع تعافي سوريا ستتزايد عودة المهاجرين السوريين إلى أراضيهم من تركيا وأنحاء العالم مشددا على أن تركيا "ستكون مفتوحة للراغبين في البقاء ولن يتم تهجير أحد قسرا".
كما تعهد بدعم الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلمها الاجتماعي وإعادة إعمارها.
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي سيسري بعد ساعات أكد أردوغان أن السلام الذي يتم السعي لتحقيقه عبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيغير أيضا الأجواء السياسية والاجتماعية في المنطقة وأن غزة مثال بارز على أن "الرخاء لا يمكن أن يتحقق من خلال الظلم". (النهاية) ا ع س / ه س ص
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