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الرئيس التركي: سنتخذ قريبا خطوات جذرية ضد المسلحين الأكراد لمنع سيناريوهات جديدة في سوريا

1/18/2025 11:36:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا ستتخذ في القريب "خطوات جذرية" للقضاء على الجماعات الكردية المسلحة في شمال سوريا ولاسيما وحدات حماية الشعب المعروفة بـ "الواي بي جي" بهدف الحيلولة دون وقوع سيناريوهات جديدة في سوريا.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها بمؤتمر حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في بولاية مرسين جنوب تركيا "لن نتهاون على الإطلاق تجاه تنظيم واي بي جي الإرهابي الذي يحتل ثلث مساحة سوريا وستتخذ قريبا خطوات لحل هذه المشكلة جذريا".
وشدد على تصميم تركيا "منع تنفيذ سيناريوهات جديدة في سوريا إما من خلال نزع سلاح التنظيمات الإرهابية التي تحتل أراض سورية أو القضاء عليها".
وتابع " من الآن فصاعدا سيتم تحديد مستقبل المنطقة من قبل شعوبها وأن الموارد الطبيعية ستكون في عهدة الأصحاب الحقيقيين للمنطقة في إشارة لحقول النفط التي يتهم أردوغان عناصر الواي بي جي بنهبها في سوريا.
وتعد وحدات حماية الشعب الكردية المعروفة بـ" واي بي جي" الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وهما مدرجان على اللوائح التركية للتنظيمات الإرهابية.
غير أن الواي بي جي هي التي تقود ما تعرف بقوات سوريا الديموقراطية (قسد) وهي الشريك المحلي للتحالف الدولي لمواجهة التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية (داعش).
ومن جانب آخر قال أردوغان إنه مع تعافي سوريا ستتزايد عودة المهاجرين السوريين إلى أراضيهم من تركيا وأنحاء العالم مشددا على أن تركيا "ستكون مفتوحة للراغبين في البقاء ولن يتم تهجير أحد قسرا".
كما تعهد بدعم الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلمها الاجتماعي وإعادة إعمارها.
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي سيسري بعد ساعات أكد أردوغان أن السلام الذي يتم السعي لتحقيقه عبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيغير أيضا الأجواء السياسية والاجتماعية في المنطقة وأن غزة مثال بارز على أن "الرخاء لا يمكن أن يتحقق من خلال الظلم". (النهاية) ا ع س / ه س ص

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