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السلطات التركية تضبط 32 مهاجرا غير شرعي غرب البلاد

1/18/2025 11:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 18 - 1 (كونا) -- ألقت فرق الدرك التركي اليوم السبت القبض على 32 مهاجرا غير شرعي من بينهم 9 أطفال قبالة ساحل منطقة (أيفاجيك) في قضاء (تشاناكالي) غربي البلاد.
وذكرت وكالة (اخلاص) التركية للانباء نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الدرك تلقت بلاغا بوجود مهاجرين على متن قارب يرسو في مياه قضاء (تشاناكلي) شمال بحر إيجه.
وأشارت الوكالة إلى أن الفرق داهمت القارب وضبطت على متنه 32 مهاجرا غير شرعي من أفغانستان موضحة أنه بعد استكمال الإجراءات تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز القبول والإحالة للمهاجرين في آيفاجيك.
وتشهد الحدود التركية - البلغارية والتركية - اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها. (النهاية)

ط أ / ر ج


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