السلطات التركية تضبط 32 مهاجرا غير شرعي غرب البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 18 - 1 (كونا) -- ألقت فرق الدرك التركي اليوم السبت القبض على 32 مهاجرا غير شرعي من بينهم 9 أطفال قبالة ساحل منطقة (أيفاجيك) في قضاء (تشاناكالي) غربي البلاد.
وذكرت وكالة (اخلاص) التركية للانباء نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الدرك تلقت بلاغا بوجود مهاجرين على متن قارب يرسو في مياه قضاء (تشاناكلي) شمال بحر إيجه.
وأشارت الوكالة إلى أن الفرق داهمت القارب وضبطت على متنه 32 مهاجرا غير شرعي من أفغانستان موضحة أنه بعد استكمال الإجراءات تم تسليم المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز القبول والإحالة للمهاجرين في آيفاجيك.
وتشهد الحدود التركية - البلغارية والتركية - اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها. (النهاية)
ط أ / ر ج
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