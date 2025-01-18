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ليبيا: إطلاق سراح 12 عراقيا كانوا محتجزين بعد محاولتهم الهجرة غير الشرعية

1/18/2025 11:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 18 - 1 (كونا) -- أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا أحمد الصحاف اليوم السبت عن إطلاق سراح 12 عراقيا كانوا محتجزين في ليبيا بعد محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية نحو أوروبا.
وقال الصحاف إن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مكثفة استغرقت شهرين بالتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين سلامة المواطنين وتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق.
وأكد أن سفارة بلاده قدمت الدعم اللازم للمحتجزين بما في ذلك توفير الطعام والعلاج والرعاية الكاملة لهم مع متابعة مستمرة لحمايتهم من مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وحذر الصحاف فئة الشباب من العراقيين من مغبة الوقوع في شرك شبكات تهريب البشر ما يعرضهم لخطر المساءلة القانونية فضلا عن المخاطر التي تهدد حياتهم وتعرضهم للابتزاز المالي.
وأشار إلى أن السفارة العراقية في طرابلس نجحت خلال عام 2024 في إعادة أكثر من 25 عراقيا من ليبيا مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مبدأ العودة الطوعية.
وأوضح أن السفارة تعمل على تيسير عودة المواطنين العراقيين وتأمين تذاكر السفر لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. (النهاية)

ش ب م / ر ج


MENAFN18012025000071011013ID1109104802

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