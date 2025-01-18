الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (برشلونة) و(خيتافي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 18 - 1 (كونا) -- اكتفى (برشلونة) بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه (خيتافي) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (كوليسيوم) تقدم (برشلونة) بهدف سجله الفرنسي جول كوندي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء لكن (خيتافي) نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 34 عبر الأوروغوياني ماورو أرامباري.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 39 نقطة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (أتلتيكو مدريد) وأربع نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) فيما رفع (خيتافي) رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات
أخرى بالجولة نفسها سقط (أتلتيكو مدريد) أمام جاره (ليغانيس) بهدف دون رد فيما يستضيف (ريال مدريد) فريق (لاس بالماس) على ملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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