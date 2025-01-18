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الدوري الإسباني: التعادل الإيجابي يحسم اللقاء بين (برشلونة) و(خيتافي)

1/18/2025 11:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 18 - 1 (كونا) -- اكتفى (برشلونة) بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه (خيتافي) اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (كوليسيوم) تقدم (برشلونة) بهدف سجله الفرنسي جول كوندي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء لكن (خيتافي) نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 34 عبر الأوروغوياني ماورو أرامباري.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 39 نقطة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر (أتلتيكو مدريد) وأربع نقاط خلف الوصيف (ريال مدريد) فيما رفع (خيتافي) رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط (أتلتيكو مدريد) أمام جاره (ليغانيس) بهدف دون رد فيما يستضيف (ريال مدريد) فريق (لاس بالماس) على ملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج


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