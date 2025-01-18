موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح عن عمر يناهز 14 عاما.
القاهرة - وزارة الخارجية المصرية تقول إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز النفاذ عند تمام الساعة 30:8 بالتوقيت المحلي (30:6 بتوقيت غرينتش) من صباح يوم غد الأحد وإن حركة حماس ستفرج عن 33 من الاسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا.
الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة بنيد القار تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أسفرت عن تحرير 1521 مخالفة مرورية وضبط 25 مخالفا ومطلوبا.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 83 آخرين في عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.
بغداد - مؤسسة (الشهداء) الحكومية العراقية تعلن العثور على مقبرة جماعية في محافظة (المثنى) العراقية تضم رفات 155 شخصا أعدموا في حقبة النظام العراقي السابق.
واشنطن - الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن أنه سيوقع "عددا قياسيا" من الاوامر التنفيذية فور تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بعد غد الإثنين. (النهاية) ر ج
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