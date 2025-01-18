موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الديوان الأميري ينعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح عن عمر يناهز 14 عاما.

القاهرة - وزارة الخارجية المصرية تقول إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز النفاذ عند تمام الساعة 30:8 بالتوقيت المحلي (30:6 بتوقيت غرينتش) من صباح يوم غد الأحد وإن حركة حماس ستفرج عن 33 من الاسرى الإسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 1890 أسيرا فلسطينيا.

الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة بنيد القار تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أسفرت عن تحرير 1521 مخالفة مرورية وضبط 25 مخالفا ومطلوبا.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 83 آخرين في عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

بغداد - مؤسسة (الشهداء) الحكومية العراقية تعلن العثور على مقبرة جماعية في محافظة (المثنى) العراقية تضم رفات 155 شخصا أعدموا في حقبة النظام العراقي السابق.

واشنطن - الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن أنه سيوقع "عددا قياسيا" من الاوامر التنفيذية فور تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بعد غد الإثنين. (النهاية) ر ج