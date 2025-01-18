بعد حظر روابطها.. Pixelfed تطلق تطبـيــقا للهــواتف الـذكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أطلقت منصة «بيكسل فيد» ( PixelFed ) لمشاركة الصور تطبيقها للهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و IOS ، وذلك لتكون منافسا جديدا في وجه إنستجرام.
خرجت المنصة الاجتماعية إلى النور في عام 2018، وكانت تقدم خدماتها عبر موقع الويب فقط، إلى جانب تطبيقات للموبايل من شركات طرف ثالث، بينما يُعد تقديمها لتطبيق رسمي على الهواتف خطوة فارقة في سوق التواصل الاجتماعي.
تعمل المنصة بأسلوب اللامركزية ( Decentralisation )، إذ تسمح للمؤسسات والمستخدمين بإنشاء خوادمهم الخاصة لاستضافة محتوى المنصة، وفق قواعدهم الخاصة، كما أن PixelFed لا تجمع بيانات المستخدمين ولا تعرض لهم محتوى إعلانيا على متنها.
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