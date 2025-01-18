بعد حظر روابطها.. Pixelfed تطلق تطبـيــقا للهــواتف الـذكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أطلقت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بيكسل‭ ‬فيد‮»‬‭ (‬ PixelFed ‭) ‬لمشاركة‭ ‬الصور‭ ‬تطبيقها‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬العاملة‭ ‬بنظامي‭ ‬التشغيل‭ ‬أندرويد‭ ‬و ،‭ ‬وذلك‭ ‬لتكون‭ ‬منافسا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬إنستجرام‭.‬

خرجت‭ ‬المنصة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وكانت‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الويب‭ ‬فقط،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطبيقات‭ ‬للموبايل‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬طرف‭ ‬ثالث،‭ ‬بينما‭ ‬يُعد‭ ‬تقديمها‭ ‬لتطبيق‭ ‬رسمي‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬خطوة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

تعمل‭ ‬المنصة‭ ‬بأسلوب‭ ‬اللامركزية‭ (‬ Decentralisation ‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬تسمح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والمستخدمين‭ ‬بإنشاء‭ ‬خوادمهم‭ ‬الخاصة‭ ‬لاستضافة‭ ‬محتوى‭ ‬المنصة،‭ ‬وفق‭ ‬قواعدهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ PixelFed ‭ ‬لا‭ ‬تجمع‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدمين‭ ‬ولا‭ ‬تعرض‭ ‬لهم‭ ‬محتوى‭ ‬إعلانيا‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬