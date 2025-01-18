هجمات احتيال تستهدف مستخدمي تطبيق Imessage

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كشف تقرير عن تزايد هجمات الاحتيال عبر الرسائل النصية تستهدف مستخدمي تطبيق iMessage وتحديداً على هواتف آيفون من خلال دفعهم إلى الضغط على روابط إلكترونية داخل تلك الرسائل.
ولحماية المستخدمين من مثل هذه الهجمات، يعطّل تطبيق iMessage تلقائيا الروابط في الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين، سواء كان ذلك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف.
لكن بمجرد قيام المستخدم بالرد على رسالة من رقم غير مسجل لديه أو إضافة الرقم إلى جهات الاتصال، يتم تعطيل الحماية المفعَّلة، وتصبح الروابط قابلة للضغط مجدداً، وهذه هي الحيلة التي يلجأ إليها مجرمو الإنترنت للتحايل على هذا الإجراء.
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