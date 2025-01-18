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هجمات احتيال تستهدف مستخدمي تطبيق Imessage

1/18/2025 11:35:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كشف‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬هجمات‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬تستهدف‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬ iMessage ‭ ‬وتحديداً‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬روابط‭ ‬إلكترونية‭ ‬داخل‭ ‬تلك‭ ‬الرسائل‭.‬

ولحماية‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬يعطّل‭ ‬تطبيق‭ ‬ iMessage ‭ ‬تلقائيا‭ ‬الروابط‭ ‬في‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬مرسلين‭ ‬غير‭ ‬معروفين،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬عنوان‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭.‬

لكن‭ ‬بمجرد‭ ‬قيام‭ ‬المستخدم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬رقم‭ ‬غير‭ ‬مسجل‭ ‬لديه‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬الرقم‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال،‭ ‬يتم‭ ‬تعطيل‭ ‬الحماية‭ ‬المفعَّلة،‭ ‬وتصبح‭ ‬الروابط‭ ‬قابلة‭ ‬للضغط‭ ‬مجدداً،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الحيلة‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬مجرمو‭ ‬الإنترنت‭ ‬للتحايل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭.‬

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