DJI تطلق أول مسيرة لها قابلة للطي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬جي‭ ‬آي‮»‬‭ (‬ DJI ‭) ‬عن‭ ‬مسيّرتها‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬فليب‮»‬‭ (‬ Flip ‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تصميماً‭ ‬ثوريّاً‭ ‬خفيف‭ ‬الوزن،‭ ‬حيث‭ ‬زودتها‭ ‬بتصميم‭ ‬قابل‭ ‬للطي،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬عملية‭ ‬استخدامها‭ ‬والتنقل‭ ‬بها‭ ‬سهلة‭.‬

وحاولت‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬دخول‭ ‬سوق‭ ‬المسيّرات‭ ‬الخفيفة‭ ‬وسهلة‭ ‬التنقل،‭ ‬حيث‭ ‬طرحت‭ ‬إصدارات‭ ‬مثل‭ ‬ DJI ‭ ‬ Neo ‭ ‬و DJI ‭ ‬ Mini ‭ ‬4‭ ‬ Pro ،‭ ‬واتجهت‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬تصميم‭ ‬مسيّراتها‭ ‬ليصبح‭ ‬مزوداً‭ ‬بأذرع‭ ‬وشفرات‭ ‬يمكن‭ ‬تثبيتها‭ ‬في‭ ‬هيكلها‭ ‬الخارجي‭.‬

دمجت‭ ‬ DJI ‭ ‬بساطة‭ ‬تصميم‭ ‬مسيّرة‭ ‬ Neo ‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬كاميرات‭ ‬الإصدار‭ ‬ Mini ‭ ‬لتقدم‭ ‬النسخة‭ ‬الأحدث‭ ‬ Flip ‭ ‬بتصميم‭ ‬قابل‭ ‬للطي‭ ‬يقدم‭ ‬شكل‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬القابلة‭ ‬للطي‭.‬