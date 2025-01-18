DJI تطلق أول مسيرة لها قابلة للطي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كشفت شركة «دي جي آي» ( DJI ) عن مسيّرتها الجديدة «فليب» ( Flip )، التي تقدم تصميماً ثوريّاً خفيف الوزن، حيث زودتها بتصميم قابل للطي، ما يجعل عملية استخدامها والتنقل بها سهلة.
وحاولت الشركة الصينية خلال السنوات الأخيرة دخول سوق المسيّرات الخفيفة وسهلة التنقل، حيث طرحت إصدارات مثل DJI Neo و DJI Mini 4 Pro ، واتجهت نحو تطوير تصميم مسيّراتها ليصبح مزوداً بأذرع وشفرات يمكن تثبيتها في هيكلها الخارجي.
دمجت DJI بساطة تصميم مسيّرة Neo مع قوة كاميرات الإصدار Mini لتقدم النسخة الأحدث Flip بتصميم قابل للطي يقدم شكل الدراجات الهوائية القابلة للطي.
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