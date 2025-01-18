40% اعتماد الذكاء الاصطناعي بشركات الطاقة الكهربائية بحلول 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
94% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي هذا العام
كشف استطلاع حديث لشركة جارتنر للأبحاث أن 40 % من شركات الطاقة الكهربائية والمرافق ستقوم بنشر مشغلين معززين بالذكاء الاصطناعي في غرف التحكم لديها من أجل تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، ولكن ستؤدي هذه الخطوة في الوقت ذاته إلى زيادة نقاط ضعف أمن الأنظمة المادية والإلكترونية.
وأشار استطلاع جارتنر 2025 للرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين التنفيذيين للتكنولوجيا إلى أن 94 % من الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا لدى شركات الطاقة الكهربائية والمرافق يخططون لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مع متوسط زيادة في الإنفاق يقدر بنحو 38.3 % .
وقالت جو آن كلينش المحلل والمدير الأول لدى جارتنر: «يعد اتخاذ القرار البشري عنصراً حاسماً ولكنه أيضاً عامل رئيسي في الحوادث التي تقع في القطاع الصناعي. من جانبها توفر العمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي حلاً مناسباً في هذا السياق، إذ إنها تقوم عند إدارتها على نحو جيد بأداء المهام بشكل متكرر وبدقة ومن دون تحيز».
ويشهد قطاع الطاقة الكهربائية والمرافق تحولاً من النموذج التقليدي للأصول المملوكة من قبل شركات المرافق، مدفوعاً في ذلك بالتقدم التقني والتطور الذي تشهده مواقف العملاء منها. وستسهم اللامركزية المستقبلية عبر موارد الطاقة الموزعة مثل الألواح الشمسية وتخزين الطاقة، في تمكين تطبيق السلوكيات الدائرية الديناميكية، ما يتيح للأصول الذكية المملوكة من قبل العملاء تحقيق أهدافها المتعلقة بالكلفة والإنتاج والراحة.
وأضافت كلينش: «يجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في شركات الطاقة الكهربائية والمرافق التركيز على تصميم عمليات ذكية من أجل دمج هذه الأصول في منظوماتها الرقمية. وسيساعد كل من الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والتحليلات، والتحول إلى الخدمات القائمة على السحابة، والاستعداد لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات غرف التحكم، هؤلاء المسؤولين التنفيذيين في هذا المجال الجديد والتنافسي».
إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في عمليات غرف التحكم المعززة بالذكاء الاصطناعي
يسهم نشر المشغلين المعززين بالذكاء الاصطناعي في غرف التحكم في تقليل مخاطر الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة من خلال معالجة البيانات بصورة آنية، والصيانة التنبؤية، والكشف التلقائي عن الانحرافات. ولكن في الوقت ذاته يؤدي هذا التحول إلى زيادة مخاطر نقاط الضعف في أمن الأنظمة المادية والإلكترونية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ملموسة في معايير أمن إلكتروني أكثر تقدماً، والامتثال للتشريعات المتطورة.
وتابعت كلينش: «يجب على الشركات التأسيس لآليات حماية مثل ضوابط إمكانية الوصول ونطاق التطبيق وذلك فيما يخص نشر أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يمكن لهذه الأدوات الوصول إليها. ويجب على الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات تطوير استراتيجية ذكاء اصطناعي تتناغم مع الأهداف التجارية، ومدعومة بالإدارة الجيدة وأطر الأمن الإلكتروني الراسخة، وضمان تدريب القوى العاملة وتحديث البنى التحتية من أجل الوصول إلى إدارة فعالة وضمان إمكانية التطوير المستقبلي».
وبهدف إتمام هذا التحول إلى عمليات معززة بالذكاء الاصطناعي والاستفادة الكاملة من ذكاء عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي فإن جارتنر توصي الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في شركات الطاقة الكهربائية والمرافق بالتركيز على الأولويات الآتية:
تحسين الكفاءة التشغيلية: وضع خطة شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي، وتحديد المجالات الرئيسية في عمليات غرف التحكم التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي تقليل الأخطاء البشرية، ووضع ضوابط على التنفيذ والمراقبة بهدف التخفيف من المخاطر.
تعزيز أمن الأنظمة المادية والإلكترونية: نشر ممارسات أمن إلكتروني متقدمة والاستثمار في تدابير متطورة مصممة خصيصاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل الأمن الإلكتروني المعزز بالقدرات الكمومية. كما يجب إجراء عمليات تدقيق دورية للعناصر الأساسية لسلامة الأمن الإلكتروني، بما في ذلك تقييم نقاط الضعف وتخطيط الاستجابة للحوادث.
تعزيز التعاون الفعال بين الإنسان والذكاء الاصطناعي: تدريب موظفي غرف التحكم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان قدرتهم على التعاون مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بكفاءة، وتأكيد أهمية الإشراف، وتفسير مخرجات الذكاء الاصطناعي، واعتماد التفكير النقدي في اتخاذ القرار.
قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر
سيقدم المحللون في جارتنر أحدث الأبحاث والنصائح إلى قادة الأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر وذلك ضمن إطار فعاليات قمة جارتنر للأمن الإلكتروني وإدارة المخاطر التي ستنعقد خلال الفترة 3-4 مارس في سيدني، و10-11 مارس في الهند، و7-8 أبريل في دبي، و9-11 يونيو في ناشيونال هاربر ميريلاند، و23-25 يوليو في طوكيو، و5-6 أغسطس في ساو باولو، و22-24 سبتمبر في لندن. ويمكنكم متابعة الأخبار والتحديثات الخاصة بالحدث على منصة «إكس» عبر: #GartnerSEC .
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