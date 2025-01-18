40% اعتماد الذكاء الاصطناعي بشركات الطاقة الكهربائية بحلول 2027

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

94% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي هذا العام

كشف‭ ‬استطلاع‭ ‬حديث‭ ‬لشركة‭ ‬جارتنر‭ ‬للأبحاث‭ ‬أن‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمرافق‭ ‬ستقوم‭ ‬بنشر‭ ‬مشغلين‭ ‬معززين‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬التحكم‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬البشرية،‭ ‬ولكن‭ ‬ستؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬أمن‭ ‬الأنظمة‭ ‬المادية‭ ‬والإلكترونية‭.‬

وأشار‭ ‬استطلاع‭ ‬جارتنر‭ ‬2025‭ ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬94 % ‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمرافق‭ ‬يخططون‭ ‬لزيادة‭ ‬استثمارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬متوسط‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬38‭.‬3 % ‭.‬

وقالت‭ ‬جو‭ ‬آن‭ ‬كلينش‭ ‬المحلل‭ ‬والمدير‭ ‬الأول‭ ‬لدى‭ ‬جارتنر‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬البشري‭ ‬عنصراً‭ ‬حاسماً‭ ‬ولكنه‭ ‬أيضاً‭ ‬عامل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬توفر‭ ‬العمليات‭ ‬المعززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬حلاً‭ ‬مناسباً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬تقوم‭ ‬عند‭ ‬إدارتها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جيد‭ ‬بأداء‭ ‬المهام‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬وبدقة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تحيز‮»‬‭.‬

ويشهد‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمرافق‭ ‬تحولاً‭ ‬من‭ ‬النموذج‭ ‬التقليدي‭ ‬للأصول‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬المرافق،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بالتقدم‭ ‬التقني‭ ‬والتطور‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مواقف‭ ‬العملاء‭ ‬منها‭. ‬وستسهم‭ ‬اللامركزية‭ ‬المستقبلية‭ ‬عبر‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬الموزعة‭ ‬مثل‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬وتخزين‭ ‬الطاقة،‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬تطبيق‭ ‬السلوكيات‭ ‬الدائرية‭ ‬الديناميكية،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للأصول‭ ‬الذكية‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالكلفة‭ ‬والإنتاج‭ ‬والراحة‭.‬

وأضافت‭ ‬كلينش‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمرافق‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬عمليات‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دمج‭ ‬هذه‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬منظوماتها‭ ‬الرقمية‭. ‬وسيساعد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للبيانات‭ ‬والتحليلات،‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬السحابة،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لدمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬غرف‭ ‬التحكم،‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الجديد‭ ‬والتنافسي‮»‬‭.‬

إدارة‭ ‬مخاطر‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬غرف‭ ‬التحكم‭ ‬المعززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي

يسهم‭ ‬نشر‭ ‬المشغلين‭ ‬المعززين‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬الأخطاء‭ ‬البشرية‭ ‬ويعزز‭ ‬الكفاءة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معالجة‭ ‬البيانات‭ ‬بصورة‭ ‬آنية،‭ ‬والصيانة‭ ‬التنبؤية،‭ ‬والكشف‭ ‬التلقائي‭ ‬عن‭ ‬الانحرافات‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬الأنظمة‭ ‬المادية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬استثمارات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬أمن‭ ‬إلكتروني‭ ‬أكثر‭ ‬تقدماً،‭ ‬والامتثال‭ ‬للتشريعات‭ ‬المتطورة‭.‬

وتابعت‭ ‬كلينش‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التأسيس‭ ‬لآليات‭ ‬حماية‭ ‬مثل‭ ‬ضوابط‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬ونطاق‭ ‬التطبيق‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬نشر‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبيانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الأدوات‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التجارية،‭ ‬ومدعومة‭ ‬بالإدارة‭ ‬الجيدة‭ ‬وأطر‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الراسخة،‭ ‬وضمان‭ ‬تدريب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وتحديث‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬فعالة‭ ‬وضمان‭ ‬إمكانية‭ ‬التطوير‭ ‬المستقبلي‮»‬‭.‬

وبهدف‭ ‬إتمام‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬معززة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬ذكاء‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فإن‭ ‬جارتنر‭ ‬توصي‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لشؤون‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمرافق‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬الأولويات‭ ‬الآتية‭:‬

تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭: ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬لدمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتحديد‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬غرف‭ ‬التحكم‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬فيها‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬البشرية،‭ ‬ووضع‭ ‬ضوابط‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‭ ‬والمراقبة‭ ‬بهدف‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.‬

تعزيز‭ ‬أمن‭ ‬الأنظمة‭ ‬المادية‭ ‬والإلكترونية‭: ‬نشر‭ ‬ممارسات‭ ‬أمن‭ ‬إلكتروني‭ ‬متقدمة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تدابير‭ ‬متطورة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مثل‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المعزز‭ ‬بالقدرات‭ ‬الكمومية‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تدقيق‭ ‬دورية‭ ‬للعناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬لسلامة‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقييم‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬وتخطيط‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحوادث‭.‬

تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الفعال‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬تدريب‭ ‬موظفي‭ ‬غرف‭ ‬التحكم‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لضمان‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بكفاءة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الإشراف،‭ ‬وتفسير‭ ‬مخرجات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬واعتماد‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭.‬

قمة‭ ‬جارتنر‭ ‬للأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر

سيقدم‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬جارتنر‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والنصائح‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬الأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬قمة‭ ‬جارتنر‭ ‬للأمن‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬3‭-‬4‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬و10‭-‬11‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬و7‭-‬8‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬و9‭-‬11‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬ناشيونال‭ ‬هاربر‭ ‬ميريلاند،‭ ‬و23‭-‬25‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬طوكيو،‭ ‬و5‭-‬6‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو،‭ ‬و22‭-‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬ويمكنكم‭ ‬متابعة‭ ‬الأخبار‭ ‬والتحديثات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحدث‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬عبر‭: ‬ #GartnerSEC ‭.‬