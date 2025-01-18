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تغيير النموذج الاقتصادي الأردني.. ضرورة لمواجهة المخاطر المتفاقمة

1/18/2025 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة


عمان - عقد وأكثر وما يزال الاقتصاد الوطني لم يبرح دائرة المخاطر التي يدور فيها، فمن عام إلى آخر يعلو موج بعض تلك المخاطر كالدين العام والبطالة والركود، وتزيد الاضطرابات شيئا فشيئا بدون إشارات لانخفاض مستوى الموج قريبا.
ومنذ عام 2015، تتوالى التحذيرات من هذه المخاطر الداهمة للاقتصاد الوطني في كثير من التقارير والدراسات، ومنها تقرير المخاطر العالمية السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي الدولي، فتتوارثه الحكومات المتعاقبة بدون الوصول إلى علاج شاف، بحسب خبراء.
وفي مقدمة هذه المخاطر بحسب هؤلاء الخبراء، الدين العام الذي بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة متجاوزا ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من 89 % في عام 2014، إضافة إلى خطر البطالة الذي قفزت مستوياتها بشكل ملموس في السنوات الاخيرة مقتربة من 22 % قياسا مع مستوياته قبل عقد والتي كانت تقدر بنحو 12 %.
ويشير الخبراء إلى ان هذه المخاطر الجسيمة تعكس اختلالات خطيرة يواجهها هيكل الاقتصاد الأردني منذ فترة طويلة سواء على مستوى النموذج الاقتصادي السائد أو مستويات النمو، وقد يكون لاستمرار هذه المخاطر أثر سلبي كبير، ليس على الاستقرار الاقتصادي مستقبلا فحسب، بل على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي أيضا، مستبعدين تجاوزها على المدى القصير والمتوسط.
وبغية الحد من هذه التحديات واستمرار تأثر الاقتصاد المحلي بها وإحداث طفرة حقيقية في معالجتها، طالب الخبراء الحكومة بضرورة وضع سياسات إصلاحية شاملة وجذرية واستبدال النموذج الاقتصاد المتبع حاليا، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة فيما بينهم، وتحسين بيئة الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك اتخاذ خطوات جادة للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام، إضافة إلى معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي، إلى جانب أهمية تطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية بما يضمن تحسين مستويات النمو الاقتصادي، فضلا عن ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد محليا.
وكان تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أخيرا، أشار إلى أن ملفي الدين العام والبطالة باعتبارهما من أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي اعتمدها التقرير الذي حمل اسم "المخاطر العالمية 2025" فإن البطالة أو "قلة الفرص الاقتصادية" تعد من بين أهم 5 مخاطر يعاني منها الاقتصاد، يليها التضخم، ثم الركود الاقتصادي، وقلة مصادر المياه، والدين العام.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض "منذ أكثر من عقد ونصف، والاقتصاد الأردني يعاني من ركود طويل الأمد، يطلق عليه محليا "تباطؤ اقتصادي"، نتج عنه ارتفاع حاد في معدلات البطالة التي ما تزال تتجاوز 21 %، وتفاقم مؤشرات الفقر التي تتراوح بين 24 % و35 % وفقا للإحصاءات الرسمية والبنك الدولي. يضاف إلى ذلك الدين العام الذي تخطى 115 % من الناتج المحلي الإجمالي" ؛ وهو ما يعكس اختلالات خطيرة في هيكل الاقتصاد.
واعتبر عوض أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بمخاطر جسيمة، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. تآكل الحيز المالي للدولة، نتيجة الأعباء المتزايدة لخدمة الدين العام التي تصل إلى 2.2 مليار دينار هذا العام، يجعل من الصعب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الأساسية تجاه المواطنين. هذا المبلغ يقارب الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، ما يعكس ضيق الخيارات المتاحة في ظل إقليم ملتهب سياسيا وأمنيا، بفعل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.
ويرى عوض انه من الصعب تجاوز هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار السياسات المالية والنقدية الراهنة على ما هي عليه. فالضريبة العامة على المبيعات تبقى مرتفعة دون مراجعة جادة، والضرائب المقطوعة على المشتقات النفطية تثقل كاهل المواطنين والاقتصاد، حيث تُشكل الضرائب غير المباشرة ما يقرب من ثلاثة أرباع الإيرادات الضريبية. إلى جانب ذلك، تعتمد السياسات النقدية على معدلات فائدة مرتفعة، مع هامش كبير بين الإقراض والودائع، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستثمار ويُعيق تحفيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأوضح عوض أن الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الجديدة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، غير كافية لإحداث طفرة حقيقية في مواجهة هذه التحديات. مشددا على أن الأردن اليوم بحاجة إلى سياسات إصلاحية شاملة وجذرية تتجاوز هذه الاجراءات، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وضمان استقرار واستدامة الاقتصاد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن الاشكالية الأساسية وراء المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني والتي تبدو أنها متكررة من عام إلى آخر تكمن في النموذج الاقتصادي المتبع لدينا، والذي لم يعد قادرا على إحداث تغيير في العملية الاقتصادية "؛ وفي النتيجة تأثر الأداء الاقتصادي سلبا، وانعكس ذلك على مؤشراته المختلفة من ضعف معدلات النمو، وكذلك الاستثمارات، وأيضا فرص العمل التي يتيحها الاقتصاد.
ولفت عايش إلى أن أغلب المخاطر المشار لها سابقا سببها حالة المراوحة الاقتصادية التي تسيطر على العملية الاقتصادية المحلية، التي لم يلمس المواطنون أي تقدم في الأداء النهائي لها، رغم كشف بعض البيانات الحكومية أحيانا تحسن الصادرات والاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الفرعية، إلا أن ارتفاع الكلف والأسعار يفوق الدخل الذي يحصلون عليه. وهذه فجوات لا شك انها تؤثر في شعور العام لمدى تحسن أو تردي الاوضاع الاقتصادية.
وأشار عايش إلى أن القطاعات الاقتصادية التقليدية ما تزال لها التأثير الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي، ما يخفض من قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم والتحسن لا سيما على مستوى النمو وخلق فرص، لذا نحتاج إلى سياسات وخطط اقتصادية توسع مدارك الاقتصاد المحلي وتركز عملها على القطاعات جديدة كالتكنولوجيا والتصنيع التقني والطاقة المتجددة.
وأوضح أن مشكلة الدين العام والأسباب التي تؤدي لها خاصة عجز الموازنة المستمر، وأعباء كلفة المياه والكهرباء، ما تزال تشكل خطرا حقيقيا، تستوجب من الحكومة التحرك نحو إيجاد مقاربة واقعية لمعالجة هذه المشكلة، مشيرا إلى أن البدء في مشروع الناقل الوطني، سيكون له خلال السنوات المقبلة اثر إيجابي في تقليص مستويات المديونية.
وبين أن الحكومة مطالبة بإجراءات مستعجلة لتحفيز الاستهلاك المحلي الذي يعد عاملا مهما في سلامة الاداء الاقتصادي، داعيا الحكومة في هذا الصدد بوجوب إعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية، عدا رفع الأجور في ظل ثباتها منذ سنوات طويلة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن النمو الاقتصادي المعتدل والمتواضع يعكس مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسية مالية تهدف إلى تخفيض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى نسب مستهدفة وتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ إجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية لمعالجة نسبة البطالة.
وتوقع المخامرة أن تستمر هذه المخاطر في ظل تواضع مستويات النمو الاقتصادي المسجلة محليا والمتوقعة في الفترة القادمة، مبينا أن تحسن النمو الاقتصادي قد يواجه عدة تحديات ومنها معدلات البطالة المرتفعة التي تقدر بحوالي 21 %، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع. كما تشير التوقعات إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك توفير التدريب المهني وتعزيز ريادة الأعمال.
وبين المخامرة أن ارتفاع الدين العام يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 114 %. ويتطلب هذا الوضع اتخاذ خطوات صارمة هذا العام للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. كما يعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية أمرا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.

MENAFN18012025000072011014ID1109104770

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