طلب ضعيف على الذهب وسط ارتفاع الأسعار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- ما يزال الطلب على الذهب ضعيفا في السوق المحلية، بسبب استقرار الأسعار العالمية ضمن نطاق مرتفع أدى إلى وصول الغرام من عيار 21 إلى 54.8 دينار.
وقال نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان: "إن الذهب أغلق تداولات أول من أمس عند 2702 دولار للأونصة وهو رقم مرتفع نسبيا رغم اتفاق وقف الحرب على غزة، وما سيتبعه من استقرار في المنطقة عموما".
وأشار علان إلى أن الذهب ارتفع بسبب حالة الترقب التي تسود في الولايات المتحدة الأميركية والعالم قبيل استلام دونالد ترامب
الفائز بالانتخابات الأميركية سدة الحكم.
وقال علان: "إن الطلب والعرض ضعيفان في السوق المحلية بشكل ملحوظ".
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 مستوى 54.8 دينار للبيع و 52.8 دينار للشراء، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مستوى 62.8 دينار للبيع و60.4 دينار للبيع، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مستوى 48.8 دينار وسعر الشراء 45.3 دينار، وبلغ سعر الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 440 دينارا، والليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 385 دينارا.
من جهته، قال تاجر الذهب يزن دعنا: "إن الذهب يشهد تذبذبا ملحوظا
منذ بداية العام الحالي".
وأكد دعنا أن أسعار الذهب ارتفعت مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، قرابة دينار للغرام الواحد جراء الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وبين دعنا إلى أنه عند ثبات الأسعار، تنخفض مستويات الطلب.
وأضاف دعنا، منذ بداية الأسبوع الماضي، فور بدء التعامل شهدت بعض المحلات عمليات شراء وبيع لا بأس بها على المعدن النفيس، لكنها ليست قوية ونشطة.
واتفق أحد العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات خالد عبدالله، مع دعنا حول ضعف مستويات الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية.
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