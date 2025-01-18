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طلب ضعيف على الذهب وسط ارتفاع الأسعار

1/18/2025 11:33:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم


عمان- ما يزال الطلب على الذهب ضعيفا في السوق المحلية، بسبب استقرار الأسعار العالمية ضمن نطاق مرتفع أدى إلى وصول الغرام من عيار 21 إلى 54.8 دينار.
وقال نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان: "إن الذهب أغلق تداولات أول من أمس عند 2702 دولار للأونصة وهو رقم مرتفع نسبيا رغم اتفاق وقف الحرب على غزة، وما سيتبعه من استقرار في المنطقة عموما".
وأشار علان إلى أن الذهب ارتفع بسبب حالة الترقب التي تسود في الولايات المتحدة الأميركية والعالم قبيل استلام دونالد ترامب الفائز بالانتخابات الأميركية سدة الحكم.
وقال علان: "إن الطلب والعرض ضعيفان في السوق المحلية بشكل ملحوظ".
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 مستوى 54.8 دينار للبيع و 52.8 دينار للشراء، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 مستوى 62.8 دينار للبيع و60.4 دينار للبيع، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 مستوى 48.8 دينار وسعر الشراء 45.3 دينار، وبلغ سعر الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 440 دينارا، والليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 385 دينارا.
من جهته، قال تاجر الذهب يزن دعنا: "إن الذهب يشهد تذبذبا ملحوظا
منذ بداية العام الحالي".
وأكد دعنا أن أسعار الذهب ارتفعت مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، قرابة دينار للغرام الواحد جراء الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وبين دعنا إلى أنه عند ثبات الأسعار، تنخفض مستويات الطلب.
وأضاف دعنا، منذ بداية الأسبوع الماضي، فور بدء التعامل شهدت بعض المحلات عمليات شراء وبيع لا بأس بها على المعدن النفيس، لكنها ليست قوية ونشطة.
واتفق أحد العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات خالد عبدالله، مع دعنا حول ضعف مستويات الطلب على الذهب خلال الفترة الحالية.

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