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%37 من زوار المملكة يصلون عبر مطار الملكة علياء

1/18/2025 11:33:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم


عمان- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 37 % من إجمالي زوار المملكة الدوليين خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.
ودخل المملكة خلال العام الماضي أكثر من 2.249 مليون زائر دولي عبر مطار الملكة علياء الدولي، وهو المعبر الأكثر استقبالا للسياح.
واستقبلت المملكة 6.108 مليون زائر دولي خلال العام الماضي من مختلف الجنسيات، بحسب بيانات "السياحة"، في حين دخل 25 % من الزوار الدوليين من خلال معبر العمري وبعدد تجاوز الـ1.5 مليون زائر، فيما حاز معبر جسر الملك حسين على 11 % وبعدد 692.2 ألف زائر.
وسجل معبر حدود الدرة دخول 445.2 ألف ليحوز نسبة 7 % من إجمالي الزوار، تلاه معبر حدود المدورة بحصة 3 % وبعدد 271.3 ألف زائر، ومعبر وادي عربة (المعبر الجنوبي) بحصة 3 % أيضا.
وبلغت نسبة الزوار الدوليين الذين قدموا إلى المملكة من معبر وادي الأردن (المعبر الشمالي) 2 %، من إجمالي الزوار وبعدد 161.8 ألف زائر خلال العام الماضي. وكذلك 2 % من خلال المعبر البحري (الميناء).
وشكل الزوار الدوليين الذين زاروا المملكة من معبر حدود الكرامة ما نسبته 1.5 % من إجمالي السياح بعدد يتجاوز الـ95 ألف سائح خلال العام الماضي. ثم مطار عمان المدني وبحصة 0.16 % من مجموع السياح الدوليين وبعدد 9.8 ألف زائر.
ويذكر أن أعداد زوار المملكة من السياح الدوليين، تراجعت بنسبة وصلت إلى
3.8 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.

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