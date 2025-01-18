%37 من زوار المملكة يصلون عبر مطار الملكة علياء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 37 % من إجمالي زوار المملكة الدوليين خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.
ودخل المملكة خلال العام الماضي أكثر من 2.249 مليون زائر دولي عبر مطار الملكة علياء الدولي، وهو المعبر الأكثر استقبالا للسياح.
واستقبلت المملكة 6.108 مليون زائر دولي خلال العام الماضي من مختلف الجنسيات، بحسب بيانات "السياحة"، في حين دخل
25 % من الزوار الدوليين من خلال معبر العمري وبعدد تجاوز الـ1.5 مليون زائر، فيما حاز معبر جسر الملك حسين على 11 % وبعدد 692.2 ألف زائر.
وسجل معبر حدود الدرة دخول 445.2 ألف ليحوز نسبة 7 % من إجمالي الزوار، تلاه معبر حدود المدورة بحصة 3 % وبعدد 271.3 ألف زائر، ومعبر وادي عربة (المعبر الجنوبي) بحصة 3 % أيضا.
وبلغت نسبة الزوار الدوليين الذين قدموا إلى المملكة من معبر وادي الأردن (المعبر الشمالي) 2 %، من إجمالي الزوار وبعدد 161.8 ألف زائر خلال العام الماضي. وكذلك 2 % من خلال المعبر البحري (الميناء).
وشكل الزوار الدوليين الذين زاروا المملكة من معبر حدود الكرامة ما نسبته 1.5 % من إجمالي السياح بعدد يتجاوز الـ95 ألف سائح خلال العام الماضي. ثم مطار عمان المدني وبحصة 0.16 % من مجموع السياح الدوليين وبعدد 9.8 ألف زائر.
ويذكر أن أعداد زوار المملكة من السياح الدوليين، تراجعت بنسبة وصلت إلى
3.8 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.
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