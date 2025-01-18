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%78 من الشاحنات في الأردن يمتلكها أفراد

1/18/2025 11:33:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات


عمان- انخفض معدل عمر أسطول الشحن البري عامين ونصف نهاية العام الماضي، ليبلغ 16.5 عام بعد أن كان نهاية العام الذي سبقه 19 عاما، وفق بيانات صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.
وبينت المؤشرات أن عدد شاحنات نقل البضائع على الطرق بلغ نهاية العام الماضي 19852 شاحنة، منها 15531 شاحنة مملوكة للافراد بنسبة 78 % و 4323 شاحنة مملوكة للشركات بنسبة 22 %.
فيما كان عدد الشاحنات نهاية العام 2023 (18166) شاحنة منها 13518 شاحنة مملوكة للأفراد بنسبة 74.4 % و4648 شاحنة مملوكة للشركات بنسبة 25.6 %.
وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشاحنات العام الماضي مقارنة بسابقه(9.28 %).
وبلغ عدد الرؤوس القاطرة نهاية العام الماضي، ( 19852)، فيما كان نهاية العام الذي سبقه 18166 بزيادة بلغت نسبتها (9.28 %)، فيما انخفض عدد المقطورات العام الماضي، الى 21456، بعد أن كان نهاية العام الذي سبقه 22556 بنسبة 4.88 %.
وارتفع مجموع شركات النقل المتخصص على الطرق حسب نمط النقل نهاية العام الماضي، الى 338 شركة من 305 شركات العام الذي سبقه بنسبة زيادة بلغت 10.82 %.
وعلى صعيد النقل البري للركاب، ارتفع عدد الأسطول لوسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، الركوب الصغيرة والتكسي) نهاية العام الماضي، إلى (41702) من ( 39250) بنسبة زيادة ( 6.25 %).
وبقي عدد السرفيس العمومي ضمن اختصاص الهيئة كما هو 1002، فيما انخفض عدد المتوسط العمومي ضمن اختصاص الهيئة إلى 3652 من 3662، وارتفع عدد الحافلات العمومي ضمن اختصاص الهيئة، إلى 799 حافلة من 714.
وارتفع عدد سيارات التأجير السياحية إلى 13381 من 12458 سيارة، كما ارتفع عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي إلى 249 مكتبا من 235 مكتبا كما ارتفع عدد المركبات المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 10926 مركبة من 10760.
وزاد عدد الحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 10023 من 9914 حافلة، وعدد الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية إلى 903 من 846 حافلة.
وارتفع عدد المركبات المسجلة بصفة نقل سياحي إلى 1153 من 833 مركبة، وعدد الحافلات المتوسطة المسجلة بصفة نقل سياحي إلى 537 من 411 حافلة، وعدد الحافلات المسجلة بصفة نقل سياحي الى 616 من 422 حافلة، وعدد شركات النقل السياحي إلى 26 من 16 شركة.
وشهد عدد سيارات التكسي الأصفر زيادة إلى 5317 من 5267 سيارة، وعدد مكاتبها إلى 130 من 128 مكتبا.
وارتفع عدد أسطول التطبيقات الذكية الى 12098 من 11492 سيارة، وبقي عدد شركات التطبيقات أربع شركات.

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