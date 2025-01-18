Sunday, 19 January 2025 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصناعة تتعامل مع 48 ملفا بـالمنافسة العام الماضي

1/18/2025 11:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة


عمان- ارتفع عدد الملفات التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مديرية المنافسة التابعة لها خلال العام الماضي، بنسبة 37 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "الغد" بلغت أعداد الملفات التي تعاملت معها الوزارة العام الماضي 48 ملفا مقابل 35 ملفا خلال العام قبل الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 13 ملفا.
وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي: "إن الملفات التي تعاملت معها الوزارة شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، وضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون".
يشار إلى أن قانون المنافسة يحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وتنظيم عمليات التركيز الاقتصادي، وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
وبين البرماوي في تصريح لـ"الغد"، أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة توزعت وفق طبيعتها بين شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح البرماوي أن الوزارة تعاملت مع 8 شكاوى شملت، قطاع الاتصالات، المخابز، الزيوت المعدنية، المواد الغذائية، المواد الإنشائية، المشروبات الغازية وسلعة الخميرة.
وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية المنافسة، قامت خلال العام الماضي من تلقاء نفسها بإجراء7 دراسات وتحريات لعدد من السلع في قطاعات اللحوم، حديد التسليح، الإسمنت، المواد الغذائية.
ولفت إلى قيام مديرية المنافسة من خلال دورها الاستشاري ببيان الرأي بحق 13 مسألة تتعلق بالمنافسة، تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت تجارة الذهب، خدمات النقل البحري، التبغ والسجائر، البريد السريع، المشتقات النفطية الصناعات الإسمنتية، وكذلك إبداء الرأي في مدى توافق بعض التعليمات الصادرة عن جهات حكومية مع قانون المنافسة.
وقال: "الدور الاستشاري لمديرية المنافسة كان له الأثر المباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات، لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة".
وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي، بين البرماوي، أن المديرية تعاملت مع 20 حالة عرضت عليها في قطاعات عدة، منها الاستثمارات المالية والوساطة المالية، المطاعم والمواد الغذائية، الأنظمة المكتبية والبنكية، الأجهزة الكهربائية وغيرها.
وأكد البرماوي أن مديرية المنافسة تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، إضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.
وأشار البرماوي، إلى أن العام الماضي شهد خطوة مهمة نحو تطوير تشريعي ومؤسسي في مجال المنافسة من خلال إعداد مشروع قانون معدل لأحكام قانون المنافسة، إذ تمت الموافقة على أسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره حسب الأصول.

MENAFN18012025000072011014ID1109104766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث