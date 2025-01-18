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استدعاء عسيلة لمنتخب الريشة للرجال

1/18/2025 11:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استدعت اللجنة المؤقتة لاتحاد الريشة الطائرة اللاعب كرم عسيلة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للرجال.


ويأتي استدعاء عسيلة الذي غاب عن صفوف المنتخب ثلاث سنوات لظروفه الدراسية في الجامعة الأردنية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في التربية الرياضية، وتوجهه للتدريب في أحد الأكاديميات الرياضية المتخصصة في تدريب الريشة الطائرة.


وتأتي توجهات اللجنة المؤقتة للاتحاد بهدف تدعيم صفوف المنتخب الوطني للرجال بعدد من اللاعبين المتميزين والاستعداد لعدد من المشاركات العربية والدولية.


يذكر أن عسيلة حاصل على شهادة التدريب الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وله عدد من الانجازات في البطولات العربية أبرزها فضية زوجي المختلط في البطولة العربية بالجزائر 2016 وبرونزيتي البطولة العربية للزوجي والفرق، وحصل خلال العام 2024 على ذهبية كأس الاردن وفضية دوري الدرجة الأولى وفضية كأس الكؤوس مع نداي مدينة الحسين للشباب.

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