استدعاء عسيلة لمنتخب الريشة للرجال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استدعت اللجنة المؤقتة لاتحاد الريشة الطائرة اللاعب كرم عسيلة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للرجال.
ويأتي استدعاء عسيلة الذي غاب عن صفوف المنتخب ثلاث سنوات لظروفه الدراسية في الجامعة الأردنية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في التربية الرياضية، وتوجهه للتدريب في أحد الأكاديميات الرياضية المتخصصة في تدريب الريشة الطائرة.
وتأتي توجهات اللجنة المؤقتة للاتحاد بهدف تدعيم صفوف المنتخب الوطني للرجال بعدد من اللاعبين المتميزين والاستعداد لعدد من المشاركات العربية والدولية.
يذكر أن عسيلة حاصل على شهادة التدريب الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وله عدد من الانجازات في البطولات العربية أبرزها فضية زوجي المختلط في البطولة العربية بالجزائر 2016 وبرونزيتي البطولة العربية للزوجي والفرق، وحصل خلال العام 2024 على ذهبية كأس الاردن وفضية دوري الدرجة الأولى وفضية كأس الكؤوس مع نداي مدينة الحسين للشباب.
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