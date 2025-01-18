شرارة يحصل على مليون وينتظر 130 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"شرارة" يحصل على مليون من الترجي وينتظر 130 ألفا
يواصل نادي الترجي التونسي، محاولاته لرفع عقوبة الإيقاف عن التسجيل الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب شكوى تقدم بها اللاعب الأردني محمد أبو زريق "شرارة" الذي سبق وأن احترف في صفوف الفريق.
وكان "شرارة" اشتكى الترجي من خلال المحامي عماد حناينة، مطالبا بمستحقاته المالية وتعويض مالي بسبب آلية خروجه من الفريق.
ووفق الأخبار الواردة من تونس، فإن "شرارة" حصل على حكم من فيفا، يلزم الترجي بدفع مبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف دولار، حيث تسلم اللاعب حتى الآن مليون دولار من الترجي، بانتظار الحصول على المبلغ المتبقي الذي يصل إلى مائة وثلاثين ألف دولار، وهو المبلغ الذي تسبب بتعرض الفريق التونسي لعقوبة من "فيفا".
مدرب الرمثا رادوفيتش يبدأ تعلم العربية
بدأ المدير الفني الجديد لفريق الرمثا لكرة القدم ميليان رادوفيتش، بتعلم مصطلحات عربية، خلال إجراء وجبات التدريب اليومية في ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
رادوفيتش يتحدث خلال مجريات التمرين للاعبيه باللغة الإنجليزية، ثم يذهب للاعب ويسأله عن معنى كلمات معينة باللغة العربية، ليقوم المدرب بترديد الكلمة حتى يتعلمها جيدا.
وبدأ المدرب يخلط في التدريبات ما بين الكلمات العربية والأجنبية، في مؤشر على بد دخوله في اجواء مدينة الرمثا المعروفة بشهامة ونخوة وطيب أهلها وكرمهم، وفق ما يؤكده كل من دخل هذه المدينة.
البطاط يودع لاعبي الفيصلي وسيمون يرحل
ودع المحترف الفلسطيني في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط زملاءه اللاعبين، قبل أن يغادر إلى قطر للاحتراف هناك.
وخاطب البطاط اللاعبين عبر جروب "الواتساب"، موجها التحية لهم، ومؤكدا سعادته بالاحتراف في الفيصلي، متمنيا لهم التوفيق في المباريات المقبلة، ومغادرته.
الفيصلي أيضا سيفتقد للمحترف السنغالي سيمون ديدو الذي اقدم النادي على انهاء عقده، بسبب تردي مردوده الفني، وتعرضه للكثير من الإصابات.
الفيصلي يعتزم حاليا البحث عن محترفين جدد، في حال نجح في رفع عقوبة المنع من التسجيل.
هاشم عقل تحت المجهر
بات نجم الكرة الصاعد هاشم عقل تحت اضواء مدربي الفئات العمرية، في ظل ما يقدمه من مستويات خلال مشاركاته مع نادي الخضر.
وظهر عقل البالغ من العمر15 عاما، بمستويات متميزة خاصة في خط الوسط، ما جعله تحت أنظار مدربي فرق أخرى أبدوا رغبته في استقطابه مستقبلا، في ظل إيمانهم بأنه سيكون مشروع نجم أردني قادم.
وسبق لهاشم عقل وأن انضم لاختبارات منتخب الناشئين، في مؤشر على موهبته التي يمكن استثمارها مستقبلا ليكون نجما أردنيا بارزا في سماء الكرة الأردنية.
صالح راتب يطرب الوحداتية في رحلة بحرية
تصدر نجم فريق الوحدات لكرة القدم صالح راتب المشهد، خلال الرحلة البحرية التي نظمها النادي للاعبي الفريق أول من أمس في خليج العقبة.
ويعسكر فريق الوحدات في مدينة العقبة، استعدادا للمنافسات المقبلة المحلية والآسيوية.
ومنح المدير الفني للفريق رأفت علي، لاعبيه استراحة من التدريب أول من أمس، ما دفع الإدارة لتنظيم رحلة بحرية على متن القارب، تخللها الكثير من الغناء والطرب، حيث تصدر اللاعب صالح راتب المشهد، من خلال قيامه بدور مطرب الرحلة.
ويعيش الفريق حاليا أجواء أسرية، يتوقع أن تنعكس إيجابا على مسيرة الفريق الفنية في المرحلة المقبلة، حيث تساهم مثل هذه المعسكرات، في تعزيز الروابط بين اللاعبين.
صالح ينتقل لكارديف سيتي
وقع اللاعب الأردني يوسف صالح على عقد يمتد لأربعة مواسم لتمثيل صفوف فريق كارديف سيتي الإنجليزي، والذي ينشط بدوري الدرجة الأولى هناك.
وتحدث مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي في تصريحاته مؤخرا لوسائل الإعلام المحلية، إلى أن صالح أبدى رغبة في اللعب مع "النشامى" للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن برز في الملاعب الأوروبية مؤخرا.
ويعد صالح واحدا من اللاعبين الأردنيين المغتربين الذين طالبت الجماهير بهم لتمثيل المنتخب، نظرا لموهبته التهديفية المميزة، ومن المتوقع أن يتواجد في قائمة المنتخب إلى جانب أحمد بني مصطفى الذي يلعب بالدوري الروماني.
ولعب صالح (23 عاما) في فترات سابقة بالدوري الدنماركي والبلجيكي، فيما حضر إلى كارديف سيتي بعد أن مثل فريق سيريوس السويدي في الموسم الماضي.
سعادة يلجأ للقناع في المباريات المقبلة
يلجأ لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة، المحترف في فريق المحرق البحريني، لارتداء القناع في المباريات القليلة المقبلة، لتفادي تفاقم الإصابة التي سبق وأن تعرض لها قبل أسابيع، وتمثلت في كسر أسفل العين.
وتسببت هذه الإصابة في احتجاب اللاعب عن مباريات فريقه بالمنافسات البحرينية، بانتظار عودته في المباريات المقبلة، مرتديا قناع الوجه، ليتفادى أي ضرر قد يلحق بالإصابة.
ويتصدر فريق المحرق حاليا، ترتيب الدوري البحريني، علما أن سعادة يعتبر من اللاعبين المؤثرين في الفريق.
عقوبة جديدة على مغير السرحان بسبب خانكان والحموي
تعرض نادي مغير السرحان خلال الأيام القليلة الماضية، عقوبة صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد، بسبب شكوى سابقة تقدم بها المحترفان السوريان سامر خانكان وسبيع الحموي.
وينتظر أن تطال مغير السرحان لاحقا، عقوبة أخرى من فيفا، بسبب اللاعب المغربي نبيل خرخاش، في حال لم يدفع النادي مستحقات اللاعب.
وكان فيفا حكم للاعب المغربي بمبلغ 18 ألف دولار، بانتظار تسديدها من قبل النادي، وفي حال لم يفعل مغير السرحان ذلك، فإنه سيكون معرضا لعقوبة جديدة.
كواليس النجوم
. أحد أندية المحترفين لكرة القدم الذين سبق وأن أعلن إبعاد عدد من لاعبيه، ويفكر جديا بإعادة هؤلاء اللاعبين لصفوفه وفق المفاوضات الجارية حاليا.
. فريق الوحدات لكرة القدم، ما يزال يرفض احتراف لاعبه مهند سمرين في فريق النهضة العماني الذي سبق وأن تقدم بطلب لضم اللاعب.. رفض الوحدات يأتي بسبب توجه اللاعب بهاء فيصل للاحتراف في قطر.
. امتعاض في بعض أندية المحترفين لكرة القدم، بسبب اعتقادها أن التدريبات اليومية غير مجدية، في ظل غياب عدد من لاعبيها المنضمين للمنتخبين الأول والشباب.
. مشجع لفريق النادي الفيصلي، تمنى على المتناحرين على المناصب الإدارية في النادي، التوقف عن هذه المشاحنات، وتغليب المصلحة العامة.. المشجع انتقد نشر هذه التناحرات على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفيصلي يستحق من محبيه العمل بصمت بعيدا عن البهرجة لما يخدم مصلحة النادي.
. مواجهة أردنية أردنية جرت يوم أمس في منافسات دوري السيدات السعودي الممتاز لكرة القدم.. فريق الاتحاد الذي تلعب له المحترفة الأردنية شهيناز جبرين، التقى فريق الأهلي الذي تدربه الأردنية منار فريج، وتحترف في صفوفه روند كساب وآية المجالي.
. رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أشار في "بوست" على صفحته بوصول المحترف الكونغولي بادو، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.
. فريق العروبة السعودي لكرة القدم الذي تعاقد أخيرا مع المدرب العراقي عدنان حمد ومساعده الأردني أحمد عبدالقادر، تعرض لخسارة أمام الخليج بنتيجة 0-3، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.. هذه أول مباراة يقودها حمد وعبدالقادر، حيث يحتاجان لبعض الوقت لوضع بصمتهما على أداء الفريق.
. اللاعب الأردني فارس غطاشة انضم للنادي العربي الإماراتي الذي يلعب في الدرجة الأولى لكرة القدم.
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