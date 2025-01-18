شرارة يحصل على مليون وينتظر 130 ألفا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"شرارة" يحصل على مليون من الترجي وينتظر 130 ألفا

يواصل نادي الترجي التونسي، محاولاته لرفع عقوبة الإيقاف عن التسجيل الصادرة من الاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب شكوى تقدم بها اللاعب الأردني محمد أبو زريق "شرارة" الذي سبق وأن احترف في صفوف الفريق.

وكان "شرارة" اشتكى الترجي من خلال المحامي عماد حناينة، مطالبا بمستحقاته المالية وتعويض مالي بسبب آلية خروجه من الفريق.

ووفق الأخبار الواردة من تونس، فإن "شرارة" حصل على حكم من فيفا، يلزم الترجي بدفع مبلغ مليون ومائة وثلاثين ألف دولار، حيث تسلم اللاعب حتى الآن مليون دولار من الترجي، بانتظار الحصول على المبلغ المتبقي الذي يصل إلى مائة وثلاثين ألف دولار، وهو المبلغ الذي تسبب بتعرض الفريق التونسي لعقوبة من "فيفا".

مدرب الرمثا رادوفيتش يبدأ تعلم العربية

بدأ المدير الفني الجديد لفريق الرمثا لكرة القدم ميليان رادوفيتش، بتعلم مصطلحات عربية، خلال إجراء وجبات التدريب اليومية في ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

رادوفيتش يتحدث خلال مجريات التمرين للاعبيه باللغة الإنجليزية، ثم يذهب للاعب ويسأله عن معنى كلمات معينة باللغة العربية، ليقوم المدرب بترديد الكلمة حتى يتعلمها جيدا.

وبدأ المدرب يخلط في التدريبات ما بين الكلمات العربية والأجنبية، في مؤشر على بد دخوله في اجواء مدينة الرمثا المعروفة بشهامة ونخوة وطيب أهلها وكرمهم، وفق ما يؤكده كل من دخل هذه المدينة.

البطاط يودع لاعبي الفيصلي وسيمون يرحل

ودع المحترف الفلسطيني في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم مصعب البطاط زملاءه اللاعبين، قبل أن يغادر إلى قطر للاحتراف هناك.

وخاطب البطاط اللاعبين عبر جروب "الواتساب"، موجها التحية لهم، ومؤكدا سعادته بالاحتراف في الفيصلي، متمنيا لهم التوفيق في المباريات المقبلة، ومغادرته.

الفيصلي أيضا سيفتقد للمحترف السنغالي سيمون ديدو الذي اقدم النادي على انهاء عقده، بسبب تردي مردوده الفني، وتعرضه للكثير من الإصابات.

الفيصلي يعتزم حاليا البحث عن محترفين جدد، في حال نجح في رفع عقوبة المنع من التسجيل.

هاشم عقل تحت المجهر

بات نجم الكرة الصاعد هاشم عقل تحت اضواء مدربي الفئات العمرية، في ظل ما يقدمه من مستويات خلال مشاركاته مع نادي الخضر.

وظهر عقل البالغ من العمر15 عاما، بمستويات متميزة خاصة في خط الوسط، ما جعله تحت أنظار مدربي فرق أخرى أبدوا رغبته في استقطابه مستقبلا، في ظل إيمانهم بأنه سيكون مشروع نجم أردني قادم.

وسبق لهاشم عقل وأن انضم لاختبارات منتخب الناشئين، في مؤشر على موهبته التي يمكن استثمارها مستقبلا ليكون نجما أردنيا بارزا في سماء الكرة الأردنية.

صالح راتب يطرب الوحداتية في رحلة بحرية

تصدر نجم فريق الوحدات لكرة القدم صالح راتب المشهد، خلال الرحلة البحرية التي نظمها النادي للاعبي الفريق أول من أمس في خليج العقبة.

ويعسكر فريق الوحدات في مدينة العقبة، استعدادا للمنافسات المقبلة المحلية والآسيوية.

ومنح المدير الفني للفريق رأفت علي، لاعبيه استراحة من التدريب أول من أمس، ما دفع الإدارة لتنظيم رحلة بحرية على متن القارب، تخللها الكثير من الغناء والطرب، حيث تصدر اللاعب صالح راتب المشهد، من خلال قيامه بدور مطرب الرحلة.

ويعيش الفريق حاليا أجواء أسرية، يتوقع أن تنعكس إيجابا على مسيرة الفريق الفنية في المرحلة المقبلة، حيث تساهم مثل هذه المعسكرات، في تعزيز الروابط بين اللاعبين.

صالح ينتقل لكارديف سيتي

وقع اللاعب الأردني يوسف صالح على عقد يمتد لأربعة مواسم لتمثيل صفوف فريق كارديف سيتي الإنجليزي، والذي ينشط بدوري الدرجة الأولى هناك.

وتحدث مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي في تصريحاته مؤخرا لوسائل الإعلام المحلية، إلى أن صالح أبدى رغبة في اللعب مع "النشامى" للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن برز في الملاعب الأوروبية مؤخرا.

ويعد صالح واحدا من اللاعبين الأردنيين المغتربين الذين طالبت الجماهير بهم لتمثيل المنتخب، نظرا لموهبته التهديفية المميزة، ومن المتوقع أن يتواجد في قائمة المنتخب إلى جانب أحمد بني مصطفى الذي يلعب بالدوري الروماني.

ولعب صالح (23 عاما) في فترات سابقة بالدوري الدنماركي والبلجيكي، فيما حضر إلى كارديف سيتي بعد أن مثل فريق سيريوس السويدي في الموسم الماضي.

سعادة يلجأ للقناع في المباريات المقبلة

يلجأ لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة، المحترف في فريق المحرق البحريني، لارتداء القناع في المباريات القليلة المقبلة، لتفادي تفاقم الإصابة التي سبق وأن تعرض لها قبل أسابيع، وتمثلت في كسر أسفل العين.

وتسببت هذه الإصابة في احتجاب اللاعب عن مباريات فريقه بالمنافسات البحرينية، بانتظار عودته في المباريات المقبلة، مرتديا قناع الوجه، ليتفادى أي ضرر قد يلحق بالإصابة.

ويتصدر فريق المحرق حاليا، ترتيب الدوري البحريني، علما أن سعادة يعتبر من اللاعبين المؤثرين في الفريق.

عقوبة جديدة على مغير السرحان بسبب خانكان والحموي

تعرض نادي مغير السرحان خلال الأيام القليلة الماضية، عقوبة صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد، بسبب شكوى سابقة تقدم بها المحترفان السوريان سامر خانكان وسبيع الحموي.

وينتظر أن تطال مغير السرحان لاحقا، عقوبة أخرى من فيفا، بسبب اللاعب المغربي نبيل خرخاش، في حال لم يدفع النادي مستحقات اللاعب.

وكان فيفا حكم للاعب المغربي بمبلغ 18 ألف دولار، بانتظار تسديدها من قبل النادي، وفي حال لم يفعل مغير السرحان ذلك، فإنه سيكون معرضا لعقوبة جديدة.

كواليس النجوم

. أحد أندية المحترفين لكرة القدم الذين سبق وأن أعلن إبعاد عدد من لاعبيه، ويفكر جديا بإعادة هؤلاء اللاعبين لصفوفه وفق المفاوضات الجارية حاليا.

. فريق الوحدات لكرة القدم، ما يزال يرفض احتراف لاعبه مهند سمرين في فريق النهضة العماني الذي سبق وأن تقدم بطلب لضم اللاعب.. رفض الوحدات يأتي بسبب توجه اللاعب بهاء فيصل للاحتراف في قطر.

. امتعاض في بعض أندية المحترفين لكرة القدم، بسبب اعتقادها أن التدريبات اليومية غير مجدية، في ظل غياب عدد من لاعبيها المنضمين للمنتخبين الأول والشباب.

. مشجع لفريق النادي الفيصلي، تمنى على المتناحرين على المناصب الإدارية في النادي، التوقف عن هذه المشاحنات، وتغليب المصلحة العامة.. المشجع انتقد نشر هذه التناحرات على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفيصلي يستحق من محبيه العمل بصمت بعيدا عن البهرجة لما يخدم مصلحة النادي.

. مواجهة أردنية أردنية جرت يوم أمس في منافسات دوري السيدات السعودي الممتاز لكرة القدم.. فريق الاتحاد الذي تلعب له المحترفة الأردنية شهيناز جبرين، التقى فريق الأهلي الذي تدربه الأردنية منار فريج، وتحترف في صفوفه روند كساب وآية المجالي.

. رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أشار في "بوست" على صفحته بوصول المحترف الكونغولي بادو، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

. فريق العروبة السعودي لكرة القدم الذي تعاقد أخيرا مع المدرب العراقي عدنان حمد ومساعده الأردني أحمد عبدالقادر، تعرض لخسارة أمام الخليج بنتيجة 0-3، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.. هذه أول مباراة يقودها حمد وعبدالقادر، حيث يحتاجان لبعض الوقت لوضع بصمتهما على أداء الفريق.

. اللاعب الأردني فارس غطاشة انضم للنادي العربي الإماراتي الذي يلعب في الدرجة الأولى لكرة القدم.



















