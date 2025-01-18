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معان يدخل إياب المحترفين بحلة جديدة وينتظر 3 أجانب

1/18/2025 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس


عمان- يدخل فريق معان لكرة القدم مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم بحلة جديدة، من خلال الاستغناء عن عدد من اللاعبين، وانتظار التعاقد مع لاعبين جدد، أملا بالاستمرار بين الكبار للموسم السادس على التوالي.
ولم تكن نتائج فريق معان في مرحلة الذهاب تلبي الطموحات، ليستقر الفريق الملقب بـ "ذئاب الجنوب" في المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 11 مباراة، حيث فاز الفريق في مباراتين، وتعادل في مثلهما وخسر في 7 مناسبات.
ويعد معان الأضعف هجوما في دوري المحترفين بعد ختام مرحلة الذهاب، عقب تسجيل فريقه 10 أهداف فقط، الأمر الذي جعل إدارة النادي تتخذ قرار الانفصال عن المدرب العراقي أمين فيليب، وتستعين بخدمات المدرب المحلي عامر عقل لإكمال الموسم وتصحيح المسار.
وكشف نادي معان تخليه عن عدد من اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق، ومن بينهم المهاجم المالاوي كودا مايوبا، والمدافع السوري علي المصري، إلى جانب رغبة الفريق أيضا في إنهاء عقد المدافع النيجيري إنوسينت جيمس، في ظل تواضع مستوى اللاعبين بالمرحلة الماضية.
ولم ينجح مويابا بفرض حضوره مع معان في الموسم الحالي، حيث سجل هدفين فقط وفي مباراة واحدة كانت أمام شباب العقبة، وخسر الفريق نتيجتها وقتها بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تباين مستوى المصري وجيمس في عدة مباريات، ليضطر النادي لإجراء تغيير كبير على محترفيه في الموسم الحالي.
ومن جهته، أنهى الفريق عقد مدافعه عمر مناصرة ومهاجمه شاهر شلباية، وإجراء مخالصات مع اللاعبين، مع إمكانية الاستغناء عن أكثر من لاعب خلال المرحلة المقبلة، في انتظار التقرير الفني من قبل المدرب الجديد عامر عقل، والذي سبق له قيادة الفريق الموسم الماضي، والنجاح معه بالثبات بدوري المحترفين.
ولم يقدم معان مستويات جيدة في النصف الأول من الموسم، حيث غادر بطولة كأس الأردن من دور ثمن النهائي على يد الوحدات بالخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف، كما ودع بطولة درع الاتحاد من دور المجموعات بالخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، ومحتلا المركز السادس والأخير بمجموعته.
وأكد عقل في حديثه لـ "الغد"، أن الفريق ينتظر عودة المدافع السنغالي محمد فال، والذي مثل الفريق في الموسم الماضي، إلى جانب المهاجم الجزائري وليد عثماني الذي لعب أيضا بالفترة نفسها، والتفاوض مع مهاجم سوري لعب مؤخرا في الدوري اللبناني.
وأضاف: "خضنا مباراة ودية وحيدة منذ تسلمي المهمة وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام البقعة، وسنخوض 3 مباريات ودية خلال الشهر الحالي أمام السلط ومغير السرحان والجزيرة تحضيرا لانطلاق مرحلة الإياب، ورصد مكامن القوة والضعف في الفريق لتحسين نتائجه".
وكشف عقل عن رغبته في البقاء على اللاعب خضر الحاج بصفوف الفريق، رغم تلقيه عرضا للعب في الدوري البحريني الدرجة الثانية، نظرا لأهمية اللاعب في وسط معان، مؤكدا بأن قرار الاحتفاظ باللاعب جاء من قبل إدارة النادي.
وتابع: "اللاعب خضر الحاج عنصر مهم بفريق معان ومن الصعب الاستغناء عنه، ولكن لا مانع لي في حال كان لديه الرغبة بالمغادرة من أجل الاحتراف، بشرط جلب لاعب يسد الفراغ الذي سيخلفه وبالقيمة الفنية نفسها، فيما توجد خيارات بديلة لبقية المراكز بالنسبة للاعبين الذين تم الاستغناء عنهم".
وأكد عقل أن قبوله مهمة تدريب معان في الفترة الحالية بمثابة التحدي، نظرا للظروف الصعبة من حيث الترتيب، ومواجهة الفرق المتصدرة في أول جولات مرحلة الإياب، مؤكدا على ضرورة الإيمان بالإمكانيات المتوفرة، وخوض كل مباراة بهدف الفوز لضمان البقاء بين الكبار.
وواصل: الإدارة تجتهد في صرف مستحقات اللاعبين، وهذا أمر إيجابي ومهم من أجل البحث عن استقرار فني ونفسي، أملا بنتائج أفضل.

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