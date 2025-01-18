معان يدخل إياب المحترفين بحلة جديدة وينتظر 3 أجانب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يدخل فريق معان لكرة القدم
مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم بحلة جديدة، من خلال الاستغناء عن عدد من اللاعبين، وانتظار التعاقد مع لاعبين جدد، أملا بالاستمرار بين الكبار للموسم السادس على التوالي.
ولم تكن نتائج فريق معان في مرحلة الذهاب تلبي الطموحات، ليستقر الفريق الملقب بـ "ذئاب الجنوب" في المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم ترتيب الدوري
برصيد 8 نقاط من 11 مباراة، حيث فاز الفريق في مباراتين، وتعادل في مثلهما وخسر في 7 مناسبات.
ويعد معان الأضعف هجوما في دوري المحترفين بعد ختام مرحلة الذهاب، عقب تسجيل فريقه 10 أهداف فقط، الأمر الذي جعل إدارة النادي تتخذ قرار الانفصال عن المدرب العراقي أمين فيليب، وتستعين بخدمات المدرب المحلي عامر عقل لإكمال الموسم وتصحيح المسار.
وكشف نادي معان تخليه عن عدد من اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق، ومن بينهم المهاجم المالاوي كودا مايوبا، والمدافع السوري علي المصري، إلى جانب رغبة الفريق أيضا في إنهاء عقد المدافع النيجيري إنوسينت جيمس، في ظل تواضع مستوى اللاعبين بالمرحلة الماضية.
ولم ينجح مويابا بفرض حضوره مع معان في الموسم الحالي، حيث سجل هدفين فقط وفي مباراة واحدة كانت أمام شباب العقبة، وخسر الفريق نتيجتها وقتها بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تباين مستوى المصري وجيمس في عدة مباريات، ليضطر النادي لإجراء تغيير كبير على محترفيه في الموسم الحالي.
ومن جهته، أنهى الفريق عقد مدافعه عمر مناصرة ومهاجمه شاهر شلباية، وإجراء مخالصات مع اللاعبين، مع إمكانية الاستغناء عن أكثر من لاعب خلال المرحلة المقبلة، في انتظار التقرير الفني من قبل المدرب الجديد عامر عقل، والذي سبق له قيادة الفريق الموسم الماضي، والنجاح معه بالثبات بدوري المحترفين.
ولم يقدم معان مستويات جيدة في النصف الأول من الموسم، حيث غادر بطولة كأس الأردن من دور ثمن النهائي على يد الوحدات بالخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف، كما ودع بطولة درع الاتحاد من دور المجموعات بالخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، ومحتلا المركز السادس والأخير بمجموعته.
وأكد عقل في حديثه لـ "الغد"، أن الفريق ينتظر عودة المدافع السنغالي محمد فال، والذي مثل الفريق في الموسم الماضي، إلى جانب المهاجم الجزائري وليد عثماني الذي لعب أيضا بالفترة نفسها، والتفاوض مع مهاجم سوري لعب مؤخرا في الدوري اللبناني.
وأضاف: "خضنا مباراة ودية وحيدة منذ تسلمي المهمة وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام البقعة، وسنخوض 3 مباريات ودية خلال الشهر الحالي أمام السلط ومغير السرحان والجزيرة تحضيرا لانطلاق مرحلة الإياب، ورصد مكامن القوة والضعف في الفريق لتحسين نتائجه".
وكشف عقل عن رغبته في البقاء على اللاعب خضر الحاج بصفوف الفريق، رغم تلقيه عرضا للعب في الدوري البحريني الدرجة الثانية، نظرا لأهمية اللاعب في وسط معان، مؤكدا بأن قرار الاحتفاظ باللاعب جاء من قبل إدارة النادي.
وتابع: "اللاعب خضر الحاج عنصر مهم بفريق معان ومن الصعب الاستغناء عنه، ولكن لا مانع لي في حال كان لديه الرغبة بالمغادرة من أجل الاحتراف، بشرط جلب لاعب يسد الفراغ الذي سيخلفه وبالقيمة الفنية نفسها، فيما توجد خيارات بديلة لبقية المراكز بالنسبة للاعبين الذين تم الاستغناء عنهم".
وأكد عقل أن قبوله مهمة تدريب معان في الفترة الحالية بمثابة التحدي، نظرا للظروف الصعبة من حيث الترتيب، ومواجهة الفرق المتصدرة في أول جولات مرحلة الإياب، مؤكدا على ضرورة الإيمان بالإمكانيات المتوفرة، وخوض كل مباراة بهدف الفوز لضمان البقاء بين الكبار.
وواصل: الإدارة تجتهد في صرف مستحقات اللاعبين، وهذا أمر إيجابي ومهم من أجل البحث عن استقرار فني ونفسي، أملا بنتائج أفضل.
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