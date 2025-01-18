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الشباب يغادر إلى إندونيسيا اليوم.. وسيناريوهات بشأن صبرة

1/18/2025 11:33:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس


عمان- يتجه المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا اليوم، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله عدد من اللقاءات الودية، تحضيرا لمشاركته السابعة تاريخيا في بطولة كأس آسيا.
ويخوض المنتخب الوطني المعسكر التدريبي تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما حتى السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، ويلعب ببطولة ودية تضم منتخبات إندونيسا، سورية والهند، حيث من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الخارجي والبطولة القارية خلال الساعات المقبلة.
وضمت القائمة الأخيرة للمنتخب خلال المعسكر الداخلي الشهر الماضي، اللاعبين: محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، سلامة سلمان، سيف طه، يوسف المقابلة، أنس الخب، عمر مرار، أيهم السمامرة، نور الدين ياسين، عز الدين أبو عاقولة، مؤمن الساكت، محمد طه، عز الدين أبو السعود، محمد حداد، عمر خضر، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، يوسف قشي، محمد عايش وعبد الرحمن صبحي.
وحل منتخب الشباب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية العراق والسعودية، وسيبدأ مشواره بلقاء السعودية في 13 من شهر شباط (فبراير) المقبل، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات الواصلة إلى المربع الذهبي التأهل لمنافسات كأس العالم للشباب، التي تقام في تشيلي خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان "الشباب"، تأهل للنهائيات بعد أن كان أحد المنتخبات الأفضل التي تحتل المركز الثاني من بين المجموعات خلال التصفيات، حيث فاز على هونج كونج بسباعية نظيفة، وتغلب على سنغافورة بهدفين دون رد، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة والأخيرة أمام قطر صاحبة الضيافة للتصفيات.
ولم تتضح حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، مسألة مهاجم وهداف المنتخب الوطني إبراهيم صبرة، الذي يرفض ناديه الوحدات التخلي عنه بالفترة الحالية، بسبب وجود استحقاقات محلية ورسمية مهمة، متمثلة بمواجهتي كأس السوبر أمام الحسين إربد يومي 2 و6 من الشهر المقبل، وأمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 يومي 12 و19 من الشهر نفسه.
واقترح الهولندي ماينديرسما، أن يتواجد صبرة في المعسكر الخارجي بإندونيسيا، ويخوض المباريات الودية مع منتخب الشباب، قبل أن يعود إلى عمان للعب مباراتي "السوبر"، والتوجه بعدها إلى الصين للمشاركة في نهائيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
ومن المتوقع أن يواجه هذا المقترح الرفض من قبل نادي الوحدات، بسبب الضغط الكبير الذي سيتعرض له اللاعب من حيث السفر لمسافات طويلة، ولعب 3 مباريات ودية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى إصرار النادي على تواجده مع الفريق خلال المباراتين الآسيويتين، نظرا لمغادرة المهاجم بهاء فيصل، وحاجتهم إلى تواجد صبرة مع "الأخضر".
وستشهد الساعات المقبلة قرارات حاسمة من اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر، حيث سيغادر المنتخب مساء اليوم إلى إندونيسيا، إلى جانب رغبة نادي شباب الأردن أيضا بالاحتفاظ بلاعبيه سلامة سلمان ومحمد طه، ومطالبة الاتحاد بإيجاد حلول نظرا لوجود 4 مباريات للفريق بالدوري المحلي خلال فترة تواجد المنتخب بالبطولة الآسيوية.
وقام نادي الوحدات مؤخرا، بإرسال كتاب لاتحاد الكرة من أجل الاحتفاظ بصبرة، من دون أن تتضح الصورة بعد من جانب المنتخب والنادي، مع إبلاغ الاتحاد بسفر اللاعب مع بعثة المنتخب مساء اليوم، فيما يؤكد الوحدات حقوقه ببقاء اللاعب بصفوف الفريق، نظرا لغياب فترة التوقف الدولية في الفترة المقبلة.

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