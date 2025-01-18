الشباب يغادر إلى إندونيسيا اليوم.. وسيناريوهات بشأن صبرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتجه المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 20 عاما، إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا اليوم، لإقامة معسكر تدريبي يتخلله عدد من اللقاءات الودية، تحضيرا لمشاركته السابعة تاريخيا في بطولة كأس آسيا.
ويخوض المنتخب الوطني المعسكر التدريبي تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما حتى السادس من شهر شباط (فبراير) المقبل، ويلعب ببطولة ودية تضم منتخبات إندونيسا، سورية والهند، حيث من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن قائمة المنتخب المشاركة في المعسكر الخارجي والبطولة القارية خلال الساعات المقبلة.
وضمت القائمة الأخيرة للمنتخب خلال المعسكر الداخلي الشهر الماضي، اللاعبين: محمد الطرايرة، عبد الله الشقران، سلامة سلمان، سيف طه، يوسف المقابلة، أنس الخب، عمر مرار، أيهم السمامرة، نور الدين ياسين، عز الدين أبو عاقولة، مؤمن الساكت، محمد طه، عز الدين أبو السعود، محمد حداد، عمر خضر، عودة الفاخوري، محمد أبو السكر، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، يوسف قشي، محمد عايش وعبد الرحمن صبحي.
وحل منتخب الشباب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية العراق والسعودية، وسيبدأ مشواره بلقاء السعودية في 13 من شهر شباط (فبراير) المقبل، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات الواصلة إلى المربع الذهبي التأهل لمنافسات كأس العالم للشباب، التي تقام في تشيلي خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكان "الشباب"، تأهل للنهائيات بعد أن كان أحد المنتخبات الأفضل التي تحتل المركز الثاني من بين المجموعات خلال التصفيات، حيث فاز على هونج كونج بسباعية نظيفة، وتغلب على سنغافورة بهدفين دون رد، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة والأخيرة أمام قطر صاحبة الضيافة للتصفيات.
ولم تتضح حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، مسألة مهاجم وهداف المنتخب الوطني إبراهيم صبرة، الذي يرفض ناديه الوحدات التخلي عنه بالفترة الحالية، بسبب وجود استحقاقات محلية ورسمية مهمة، متمثلة بمواجهتي كأس السوبر أمام الحسين إربد يومي 2 و6 من الشهر المقبل، وأمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 يومي 12 و19 من الشهر نفسه.
واقترح الهولندي ماينديرسما، أن يتواجد صبرة في المعسكر الخارجي بإندونيسيا، ويخوض المباريات الودية مع منتخب الشباب، قبل أن يعود إلى عمان للعب مباراتي "السوبر"، والتوجه بعدها إلى الصين للمشاركة في نهائيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
ومن المتوقع أن يواجه هذا المقترح الرفض من قبل نادي الوحدات، بسبب الضغط الكبير الذي سيتعرض له اللاعب من حيث السفر لمسافات طويلة، ولعب 3 مباريات ودية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى إصرار النادي على تواجده مع الفريق خلال المباراتين الآسيويتين، نظرا لمغادرة المهاجم بهاء فيصل، وحاجتهم إلى تواجد صبرة مع "الأخضر".
وستشهد الساعات المقبلة قرارات حاسمة من اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر، حيث سيغادر المنتخب مساء اليوم إلى إندونيسيا، إلى جانب رغبة نادي شباب الأردن أيضا بالاحتفاظ بلاعبيه سلامة سلمان ومحمد طه، ومطالبة الاتحاد بإيجاد حلول نظرا لوجود 4 مباريات للفريق بالدوري المحلي خلال فترة تواجد المنتخب بالبطولة الآسيوية.
وقام نادي الوحدات مؤخرا، بإرسال كتاب لاتحاد الكرة من أجل الاحتفاظ بصبرة، من دون أن تتضح الصورة بعد من جانب المنتخب والنادي، مع إبلاغ الاتحاد بسفر اللاعب مع بعثة المنتخب مساء اليوم، فيما يؤكد الوحدات حقوقه ببقاء اللاعب بصفوف الفريق، نظرا لغياب فترة التوقف الدولية في الفترة المقبلة.
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