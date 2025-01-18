فرسان الأردن والعراق يتألقون في ختام البطولة الشاطئية لالتقاط الأوتاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
العقبة - ظفر المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد، بلقب مسابقة حلق ووتد (4+6)، ليمون وتد بالسيف (4+6)، التتابع (4+6)، في اليوم الثالث من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد، التي تنظمها مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، بمشاركة 35 فارسا يمثلون منتخبات ألمانيا، جنوب أفريقيا، العراق، مصر، الكويت، باكستان، إضافة للمنتخب الوطني.
وطوع لاعبو المنتخب اللقب بعد تنافس مثير مع فرسان المنتخبين العراقي والكويتي، وتم الحسم في الجولة الأخير، حيث تناوبت المنتخبات على صدارة المسابقة خلال جولات المسابقة، ليحل المنتخب العراق ثانيا والمنتخب الكويتي ثالثا.
وحصد الفارس العراقي وسام نور لقب الفردي ونال الميدالية الذهبية للمسابقة، فيما حاز الفارس حسام الخزاعلة على الميدالية الفضية، وحصل الفارس العراقي همام يحيى على الميدالية البرونزية.
وفاز المنتخب العراقي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المجموع العام لكافة مسابقات البطولة، وحل المنتخب الوطني ثانيا، فيما جاء المنتخب المصري ثالثا.
ونال الفارس العراقي وسام نور المركز الأول في المجموع العام (فردي) متقدما على الفارس الأردني حسام الخزاعلة. كما تم اختيار الفارس وسام نور أفضل لاعب في البطولة
وفي نهاية البطولة تناوب على تتويج المنتخبات الفائزة والفرسان سمو الأميرة عالية بنت الحسين وسمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز.
واختتمت أمس دورات تدريبية دولية متخصّصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط
الأوتاد.
ويشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.
ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.
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