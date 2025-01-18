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فرسان الأردن والعراق يتألقون في ختام البطولة الشاطئية لالتقاط الأوتاد

1/18/2025 11:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات


العقبة - ظفر المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد، بلقب مسابقة حلق ووتد (4+6)، ليمون وتد بالسيف (4+6)، التتابع (4+6)، في اليوم الثالث من بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد، التي تنظمها مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، بمشاركة 35 فارسا يمثلون منتخبات ألمانيا، جنوب أفريقيا، العراق، مصر، الكويت، باكستان، إضافة للمنتخب الوطني.
وطوع لاعبو المنتخب اللقب بعد تنافس مثير مع فرسان المنتخبين العراقي والكويتي، وتم الحسم في الجولة الأخير، حيث تناوبت المنتخبات على صدارة المسابقة خلال جولات المسابقة، ليحل المنتخب العراق ثانيا والمنتخب الكويتي ثالثا.
وحصد الفارس العراقي وسام نور لقب الفردي ونال الميدالية الذهبية للمسابقة، فيما حاز الفارس حسام الخزاعلة على الميدالية الفضية، وحصل الفارس العراقي همام يحيى على الميدالية البرونزية.
وفاز المنتخب العراقي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المجموع العام لكافة مسابقات البطولة، وحل المنتخب الوطني ثانيا، فيما جاء المنتخب المصري ثالثا.
ونال الفارس العراقي وسام نور المركز الأول في المجموع العام (فردي) متقدما على الفارس الأردني حسام الخزاعلة. كما تم اختيار الفارس وسام نور أفضل لاعب في البطولة
وفي نهاية البطولة تناوب على تتويج المنتخبات الفائزة والفرسان سمو الأميرة عالية بنت الحسين وسمو الأمير عاصم بن نايف، وسمو الأميرة سناء عاصم، وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، ومدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، ورئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد الشيخ محمد الفيروز.
واختتمت أمس دورات تدريبية دولية متخصّصة في رياضة التقاط الأوتاد للمدربين الدوليين، ودورة التحكيم الدولية، بالإضافة إلى دورة التحكيم الإلكتروني، بإشراف من الاتحاد الدولي لالتقاط
الأوتاد.
ويشار إلى أن التقاط الأوتاد هي إحدى رياضات الفروسية القديمة، وهي أحد تخصصات الفروسية ومعترف بها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وتطورت هذه الرياضة وأصبحت تتنافس فيها الدول على مستوى العالم.
ويضم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد (ITPF)، ومقره في سلطنة عُمان، 47 دولة، وكان الأردن من أوائل الدول التي انضمت للاتحاد.

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