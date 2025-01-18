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التعمري يستعيد ذكريات الأهداف بأداء مرعب في ليج 1

1/18/2025 11:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة


عمان - تمكن لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في ناديه مونبلييه لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من الاحتفال بهذا التتويج بطريقة مثالية، حيث سجل هدفين في شباك موناكو (2-1) أول من أمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ليصبح بطل اللحظة في صفوف فريقه.
ونشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مقطع فيديو عبر“ستوري” حسابه الرسمي على منصة“إنستغرام”، يبرز فيه هدفا التعمري الذي بدوره، أعاد نشر الفيديو“شكرا سيدي”.
استضاف مونبلييه، متذيل ترتيب الدوري الفرنسي، فريق موناكو صاحب المركز الثالث، في مواجهة مصيرية كان الفريق بحاجة ماسة للفوز بها لبدء رحلة الهروب من مراكز الهبوط. ويبدو أن المدرب جان-لويس جاسيت وجد الرجل الذي يمكن أن يشعل فتيل الثورة داخل الفريق.
قبل بداية المباراة، تم تكريم التعمري بجائزة أفضل لاعب في النادي الفرنسي الشهر الماضي، ليبرهن خلال اللقاء على أنه يستحق هذا التقدير.
وعلى الرغم من تأخر فريقه بهدف سجله تيلو كيرير في الدقيقة 32، كان التعمري على الموعد، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 55، ثم أضاف هدف الفوز في الدقيقة 82 ليشعل المدرجات في ملعب“لاموسون”.
وكان التعمري على وشك إحراز الهدف الثالث في أواخر اللقاء، بعد مجهود فردي تخلص عبره من لاعبين اثنين، قبل أن تخونه اللمسة الأخيرة في مواجهة الحارس.
هذان الهدفان جاءا للمرة الأولى للتعمري، الجناح البالغ من العمر 27 عامًا، في الدوري الفرنسي“ليج 1” هذا الموسم. ورغم أنها المرة الأولى، إلا أنها كانت حاسمة للغاية.
وبالنسبة للتعمري، الذي يمتلك في رصيده الدولي 78 مباراة و22 هدفا مع المنتخب الأردني، فإن هذه اللحظة تمثل إضافة مميزة لمسيرته.
بالنسبة لمونبلييه، ما يزال الفريق في المركز الأخير، لكنه تمكن من تقليص الفارق مع لوهافر صاحب المركز 17، ليصبح على بعد 4 نقاط فقط من نانت، أول المراكز الآمنة.
ومع استمرار التعمري في تقديم مستويات مميزة، يعلق أنصار مونبلييه آمالهم على المهاجم السريع لإحياء موسم الفريق والابتعاد عن شبح الهبوط.
وفي تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة، طمأن التعمري جمهور مونبلييه، مؤكدا أن الهروب من مراكز الهبوط لم يعد مستحيلا.
وقال التعمري:“كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة إلينا. هذه ثلاث نقاط ثمينة. والآن لدينا مباراة مهمة مقبلة ضد تولوز. قدمنا أداء رائعا ضد موناكو بهذا الانتصار. أشكر جماهير النادي التي دعمتنا طوال المباراة. نحن نقاتل من أجلهم”.
وأضاف:“إذا قاتلنا في كل مباراة، فسنستمر في الدوري الفرنسي. اللعب بالطريقة نفسها التي لعبنا فيها الليلة يجعل ذلك ممكنا. لا نفكر في الهبوط أو البقاء حاليا، بل نأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى”.
من جهته، اعتمد المدرب جاسيت على استراتيجية جريئة لكنها ناجحة في مواجهة موناكو، وشرح اختياراته في المؤتمر الصحفي قائلا:“في الشوط الأول، لم نكن خجولين. كانت خطتنا واضحة، لأن موناكو يتمتع بتفوق تقني. قررنا اللعب على الهجمات المرتدة، مع الاعتماد على التعمري في المقدمة، ووهبي خزري وسافانييه كصانعي لعب خلفه”.
ورغم استقبال هدف من كرة ثابتة، نجح مونبلييه في خلق فرص عدة، قبل نهاية الشوط الأول، حيث مرر التعمري كرة على طبق ذهبي إلى المنفرد خزري الذي سدد في مكان وقوف الحارس، وأضاف جاسيت:“التعمري سدد كرة قريبة جدا، وخزري كان وجها لوجه مع الحارس لكنه لم ينجح في التسجيل. خطتنا كانت واضحة: الاستحواذ كان أقل، لكن عندما نهاجم، نكون خطيرين”.
وأشاد جاسيت بقدرات التعمري قائلا:“إنه يمتلك المهارات اللازمة للعب كجناح أو كمهاجم صريح. عندما نواجه فريقا يسيطر على وسط الملعب ويترك مساحات خلفه تصل إلى 40 مترًا، فهو النموذج المثالي للاعب الذي يثير الخوف في دفاعاتهم. لكنني هنا منذ ثلاثة أشهر وأرى أن التعمري رائع جدا”.
تألق التعمري سيعود بالفائدة على اللاعب نفسه، خصوصا وأنه أكد في وقت سابق رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية، والهدفان اللذان سجلهما أول من أمس، سيرفعان أسهمه في سوق الانتقالات، علما أن عقده مع مونبلييه يستمر حتى نهاية الموسم 2025-2026.

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