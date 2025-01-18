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النحات السيبراني: كل منحوتة تروي حكاية مع الطبيعة والحياة

1/18/2025 11:33:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة


عمان- يرفد النحات شافع السيبراني حركة النحت الأردنية بإبداعاته وإنتاجاته المتواصلة وإضافاته المتميزة في الفن التشكيلي، سواء من خلال إنتاجه المستمر أو تواصله مع الجمهور عبر معارضه الفردية والجماعية. أسس بذلك مرحلة إبداعية مهمة في فن النحت، حيث نحت أكثر من 200 عمل، منها المجسم النحتي للمئوية الأردنية الذي أعد بالتعاون مع وزارة الثقافة وجامعة اليرموك، إضافة إلى النصب التذكارية والمجسمات في ميادين المدن الأردنية.
ويعمل السيبراني مشرفا على استوديو النحت والفسيفساء في عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك. يعتمد في منحوتاته على الصخور الرخامية، حيث تنبض أعماله بحنان وأمومة الطبيعة الجبلية رغم قسوتها، ويجسد دورة الحياة اللامتناهية في أشكال نحتية نادرة.
تأثر بالمعالم الأثرية لمدينة جرش التي نشأ بالقرب منها، مستلهما أعماله من تراثها الفني والزخرفي العربي الإسلامي. يستخدم في أعماله أدوات خاصة مثل الشاكوش والإزميل، والمعدات الكهربائية لقص الحجر، والمواد التلميعية وورق الزجاج.
تجاوزت قدرة السيبراني في ابتكار أشكال ومجسمات نحتية من خلال تطويع الصخور الحجرية بين يديه، ليتمكن من تشكيلها بأسلوب دقيق يعكس مهارته العالية، مستخرجا منها أشكالا تثير الدهشة والانبهار. اعتمد في ذلك على المهارة والدقة، مستفيدا من البيئة المحلية في استخدام الحجر والرخام وحجر البازلت، محولا إياها إلى أعمال فنية جميلة تتناغم مع الفضاء المحيط، ما يجعل هذه الأعمال قابلة للاستمرارية والديمومة.
وفي حديثه لـ"الغد"، أكد أن كل منحوتة جزء من قصته مع الطبيعة والحياة، يحاكي من خلالها الواقع، ويستشرف المستقبل، ويعبر عن نبض الحياة، حيث يقتنص اللحظة الهاربة ويخلدها، ويرسل رسائل لأزمنة مقبلة، محققة قيمة جمالية وبصرية وسعادة يسعى إليها، وهذا هو ما يجذبه إلى فن النحت.
ويؤكد السيبراني أن الفن سر لا يفصح عن أفكاره إلا حين ينتهي من أعماله، منفتحا على كل الثقافات الإنسانية. ويقول: "ما أقدمه هو نتاج فني بطريقتي وبحسي الخاص"، مضيفا: "أعمالي النحتية تشبهني، لا تشبه سواي، وما أفرزته من نتاج هو ملك للجمهور".
ويشدد على أهمية الارتقاء بذوق المتلقي إلى حالة من الإبداع، موضحا أن الإنتاج الفني يسبقه القلق والألم والاحتراق، ويمتزج بالفرح والغبطة عند ولادة كل عمل فني. ويشير إلى أن التراكم المعرفي والعملي، إضافة إلى الخبرات المكتسبة والممارسة المكثفة في البحث والتجريب، جعلته يمتلك مفاصل لغة النحت وتقنياتها، فضلا عن القدرة الكبيرة على تنفيذ أعماله كما يريد، حتى وإن كانت صعبة.
وقال الفنان الحاصل على الجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في حقل الفنون في مجال الصناعات الثقافية التقليدية للعام 2009: "إن من يستطيع تحويل الجمادات إلى موضوعات جمالية يمتلك الجمال الذي يدركه ويتلمسه ويحسه".
ويشير إلى أن الإنتاج الفني يخضع لطقوس خاصة، ويلعب الحس والمزاج الشخصي دورا مهما فيه. وأكد أنه دائما ما يبحث عن أفكار جديدة وغير مطروقة لتكون وسيلة للتعبير بما يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضياته، وهي تشغل تفكيره وتعد هاجسه في كل أعماله.
ويقول: "أسعى إلى تجسيد ما يتمتع به هذا الوطن الجميل بحضارته وكنوزه الأثرية ليكون على مرأى الناس"، ويقوم بتنفيذ أعمال نادرة تتمثل في الإنسان والوجوه والطبيعة والبيئة، لكونه ابن مدينة جرش الأثرية التي أحبها، وأحب العيش فيها، وتعيش دائما بداخله، وتعيش صخورها الرخامية في إحساسه، بتلالها وكرومها التي تشكل وحدها أكبر دافع لأي عمل فني. بانتسابه إلى هذه البيئة اكتسب الفن الذي أعطاه من جمال الطبيعة منذ الصغر.
وينوه إلى أن من هذه البيئة الغنية بأجمل مناظرها الطبيعية، كانت أعماله تتغلغل وتدخل أعماقه وإحساسه من دون استئذان، كونه عكس جماليات الطبيعة وتنوعها في أعماله، مؤكدا أن الفنان يجسد بيئته في عمله، ويلجأ في بعض الأحيان إلى رسمها أو نحتها بشكل مباشر، وقد يقوم بذلك بشكل إيمائي، ويسكنها ويدخلها إلى عمله من دون أن يشعر لأنها سكنته.
ويلفت إلى أنه لكل مبدع في هذا العالم هدف، والرسم هو كباقي الفنون وأكثرها توثيقا وتاريخا للحياة وتفاصيلها، بكل ما فيها من إبداع وتطوير، بحلوها ومرها، بفرحها وحزنها. يسعى إلى ترك بصماته أينما تواجد، ليكن الفن رسالة محبة وسلام في حياته وبعدها.
ويعيد تأكيد ما قاله، إن النحت هو مخاطبة حقيقية للواقع، فالفنان ينتج تشكيلا في الفراغ، وبالتالي إما أن تقبل العين هذا التشكيل أو ترفضه، وإما أن تقيم معه حوارا أو ينتج الفنان عملا أصما غير قادر على إقامة حوار مع المتلقي.
وأضاف أن النحت قادر دائما على إقامة علاقة فعلية في الفراغ تسمح للمشاهد بالتحاور معه، وذلك من خلال إقامة المعارض وتدشين النصب في الساحات والميادين في جامعة اليرموك والمدن والمواقع السياحية. لافتا إلى أن العلاقة الفعلية التي تحدث بين العمل الفني والجمهور هي علاقة تشكيل قادرة على جذب الآخرين داخل المحيط الموجود فيه.
ويطمح السيبراني في ختام حديثه، إلى تحقيق التطوير الإبداعي في مجال فن النحت، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إنشاء كلية خاصة بهذا الفن الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجمال، إضافة إلى أنه الناقل الأساسي للحضارات الإنسانية.

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